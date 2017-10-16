В Заполярье создают антибраконьерские бригады для охраны семги

Сафиуллин проиграл Бхамбри в первом круге теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля"Спорт 16 октября, 17:50
Британский актер Рой Дотрис умер на 95-м году жизниКультура 16 октября, 17:47
СК возбудил дело из-за несвоевременного оказания помощи актеру МарьяновуПроисшествия 16 октября, 17:44
Канадские ученые создали бетон со свойствами сталиСоциальная ответственность 16 октября, 17:43
Счетная палата видит риски неисполнения "майских указов" по зарплатам врачам, воспитателямЭкономика и бизнес 16 октября, 17:32
В Мурманске откроют детский технопарк "Кванториум"Общество 16 октября, 17:20
ЮНЕСКО получила нового гендиректора, но может лишиться США и ИзраиляОбщество 16 октября, 17:14
Ученые впервые зарегистрировали гравитационные волны от слияния нейтронных звездНаука 16 октября, 17:09
В Заполярье создают антибраконьерские бригады для охраны семгиЭкономика и бизнес 16 октября, 16:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МУРМАНСК, 16 октября. /ТАСС/. Бригады общественных инспекторов, которые будут защищать крупнейшую популяцию атлантического лосося от браконьеров, появятся в Мурманской области. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Фонда Всемирной природы (WWF), инициировавшего проект.
"Инициативу Баренц-отделения Всемирного фонда дикой природы недавно поддержала губернатор Мурманской области Марина Ковтун", - сообщили в организации.
Пилотный проект запускается на реке Варзуга - богатейшей реке Кольского полуострова, в которой еще до недавнего времени обитала самая крупная в Европе популяция семги. Однако сейчас эксперты называют ее состояние депрессивным: по оценкам ученых с 2007 года численность варзугской популяции многократно сократилась, и этот процесс продолжается.
"Причин много, но основной удар нанесло браконьерство, которое в значительной степени связано с развитием сплавного туризма. Сил государственной рыбоохраны недостаточно - штат и финансирование инспекторов не позволяют надежно все семужные реки Мурманской области", - сказали в фонде.
Всемирный фонд дикой природы намерен усилить работу государственной рыбоохраны путем создания института общественных инспекторов. Уже в рамках пилотного проекта подобрана и обучается группа местных жителей, которые вместе с государственными инспекторами и представителями силовых структур будут патрулировать реку Варзуга круглогодично: и в летне-осенний период, когда осуществляется сплавной туризм, и зимой, когда браконьеры передвигаются на снегоходах.
У WWF России уже есть успешный опыт создания общественных бригад на Камчатке. За пять лет специалистам удалось объединить усилия местного населения и экологов, привлечь финансирование рыбопромышленников и нанести сокрушительный удар по браконьерству в бассейне на реки Большая, крупнейшей лососевой реки Камчатки. После многих лет сокращения, ученые впервые зафиксировали рост численности нерестовых особей ценных видов тихоокеанских лососей.