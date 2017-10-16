Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.10:
$ 57.09
€ 67.3
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Заполярье создают антибраконьерские бригады для охраны семги

Экономика и бизнес
16 октября, 16:53 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 16, октября. /ТАСС

Пилотный проект запускается на реке Варзуга, где за последние 10 лет существенно сократилась популяция атлантического лосося

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Виктор Драчев/ТАСС

МУРМАНСК, 16 октября. /ТАСС/. Бригады общественных инспекторов, которые будут защищать крупнейшую популяцию атлантического лосося от браконьеров, появятся в Мурманской области. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Фонда Всемирной природы (WWF), инициировавшего проект.

"Инициативу Баренц-отделения Всемирного фонда дикой природы недавно поддержала губернатор Мурманской области Марина Ковтун", - сообщили в организации.

Пилотный проект запускается на реке Варзуга - богатейшей реке Кольского полуострова, в которой еще до недавнего времени обитала самая крупная в Европе популяция семги. Однако сейчас эксперты называют ее состояние депрессивным: по оценкам ученых с 2007 года численность варзугской популяции многократно сократилась, и этот процесс продолжается.

"Причин много, но основной удар нанесло браконьерство, которое в значительной степени связано с развитием сплавного туризма. Сил государственной рыбоохраны недостаточно - штат и финансирование инспекторов не позволяют надежно все семужные реки Мурманской области", - сказали в фонде.

Всемирный фонд дикой природы намерен усилить работу государственной рыбоохраны путем создания института общественных инспекторов. Уже в рамках пилотного проекта подобрана и обучается группа местных жителей, которые вместе с государственными инспекторами и представителями силовых структур будут патрулировать реку Варзуга круглогодично: и в летне-осенний период, когда осуществляется сплавной туризм, и зимой, когда браконьеры передвигаются на снегоходах.

У WWF России уже есть успешный опыт создания общественных бригад на Камчатке. За пять лет специалистам удалось объединить усилия местного населения и экологов, привлечь финансирование рыбопромышленников и нанести сокрушительный удар по браконьерству в бассейне на реки Большая, крупнейшей лососевой реки Камчатки. После многих лет сокращения, ученые впервые зафиксировали рост численности нерестовых особей ценных видов тихоокеанских лососей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня Мурманская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография актера Дмитрия Марьянова
2
СК возбудил дело из-за несвоевременного оказания помощи актеру Марьянову
3
Путин подписал указ во исполнение резолюции Совбеза ООН о санкциях против КНДР
4
Haaretz: ВВС Израиля атаковали сирийскую батарею ПВО в окрестностях Дамаска
5
Умер актер Дмитрий Марьянов
6
Ученые впервые зарегистрировали гравитационные волны от слияния нейтронных звезд
7
Биография Дмитрия Пескова
Темы дня
Новости партнеров
Реклама