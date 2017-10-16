В Заполярье создают антибраконьерские бригады для охраны семги

МУРМАНСК, 16 октября. /ТАСС/. Бригады общественных инспекторов, которые будут защищать крупнейшую популяцию атлантического лосося от браконьеров, появятся в Мурманской области. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Фонда Всемирной природы (WWF), инициировавшего проект.

"Инициативу Баренц-отделения Всемирного фонда дикой природы недавно поддержала губернатор Мурманской области Марина Ковтун", - сообщили в организации.

Пилотный проект запускается на реке Варзуга - богатейшей реке Кольского полуострова, в которой еще до недавнего времени обитала самая крупная в Европе популяция семги. Однако сейчас эксперты называют ее состояние депрессивным: по оценкам ученых с 2007 года численность варзугской популяции многократно сократилась, и этот процесс продолжается.

"Причин много, но основной удар нанесло браконьерство, которое в значительной степени связано с развитием сплавного туризма. Сил государственной рыбоохраны недостаточно - штат и финансирование инспекторов не позволяют надежно все семужные реки Мурманской области", - сказали в фонде.

Всемирный фонд дикой природы намерен усилить работу государственной рыбоохраны путем создания института общественных инспекторов. Уже в рамках пилотного проекта подобрана и обучается группа местных жителей, которые вместе с государственными инспекторами и представителями силовых структур будут патрулировать реку Варзуга круглогодично: и в летне-осенний период, когда осуществляется сплавной туризм, и зимой, когда браконьеры передвигаются на снегоходах.

У WWF России уже есть успешный опыт создания общественных бригад на Камчатке. За пять лет специалистам удалось объединить усилия местного населения и экологов, привлечь финансирование рыбопромышленников и нанести сокрушительный удар по браконьерству в бассейне на реки Большая, крупнейшей лососевой реки Камчатки. После многих лет сокращения, ученые впервые зафиксировали рост численности нерестовых особей ценных видов тихоокеанских лососей.