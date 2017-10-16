Путин поручил распространить режим свободного порта на аэропорты Дальнего Востока

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил распространить режим свободного порта Владивосток на международные воздушные гавани Дальневосточного федерального округа. Соответствующий пункт содержится в опубликованном в понедельник на сайте Кремля перечне поручений главы государства.

"Правительству Российской Федерации внести в законодательство РФ изменения, предусматривающие... распространение режима свободного порта Владивосток на территории международных аэропортов в Дальневосточном федеральном округе", - говорится, в частности, в документе. Срок исполнения поручения - до 31 декабря текущего года. Также Путин поручил кабмину предусмотреть в законодательстве механизм предоставления органами власти регионов РФ налоговых льгот инвесторам "в пределах объема осуществленных ими затрат на строительство и оснащение объектов социальной инфраструктуры на территории Дальневосточного федерального округа".

Федеральный закон о Свободном порте Владивосток вступил в силу в октябре 2015 года. Свободный порт включает 16 муниципальных образований Приморского края, Ванинский район Хабаровского края, Корсаковский городской округ Сахалинской области, городской округ Петропавловск- Камчатский Камчатского края и городской округ Певек Чукотки.

Субсидии на авиаперелеты и автомобили

Еще один пункт перечня поручений главы государства требует от правительства "обеспечить в приоритетном порядке в процессе исполнения федерального бюджета в 2018 году выделение дополнительных бюджетных ассигнований на предоставление в течение всего года субсидий на обеспечение доступности воздушных перевозок пассажиров с Дальнего Востока в европейскую часть страны и в обратном направлении".

Также должны быть выделены дополнительные средства на предоставление субсидий на перевозку автомобилей, произведенных на Дальнем Востоке, в другие регионы России. Кроме того, согласно этому пункту поручения, в приоритетном порядке должно финансироваться строительство новых пунктов пропуска через границу России на территории Дальнего Востока.

Дальневосточные гектары - соотечественникам

Кроме того, президент РФ поручил проработать вопрос о возможности предоставления земельных участков в соответствии с законом о "дальневосточном гектаре" участникам госпрограммы по содействию добровольному переселению в России соотечественников, проживающих за рубежом.

Также правительство должно проработать вопрос упрощения порядка привлечения к иностранных рабочих резидентами территорий опережающего развития (ТОР) и свободного порта Владивосток.

Еще один пункт перечня поручений касается проработки вопроса строительства второй очереди Дальневосточного федерального университета на острове Русский "и формирования международного научно-образовательного и технологического кластера, а также университетского городка мирового уровня".