Силуанов: законопроект по НДД в нефтяном секторе согласован в правительстве

Сафиуллин проиграл Бхамбри в первом круге теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля"Спорт 16 октября, 17:50
Британский актер Рой Дотрис умер на 95-м году жизниКультура 16 октября, 17:47
СК возбудил дело из-за несвоевременного оказания помощи актеру МарьяновуПроисшествия 16 октября, 17:44
Канадские ученые создали бетон со свойствами сталиСоциальная ответственность 16 октября, 17:43
Счетная палата видит риски неисполнения "майских указов" по зарплатам врачам, воспитателямЭкономика и бизнес 16 октября, 17:32
В Мурманске откроют детский технопарк "Кванториум"Общество 16 октября, 17:20
ЮНЕСКО получила нового гендиректора, но может лишиться США и ИзраиляОбщество 16 октября, 17:14
Ученые впервые зарегистрировали гравитационные волны от слияния нейтронных звездНаука 16 октября, 17:09
В Заполярье создают антибраконьерские бригады для охраны семгиЭкономика и бизнес 16 октября, 16:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Законопроект по налогу на добавленный доход (НДД) в нефтяном секторе уже согласован в правительстве. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
"Мы стимулируем в следующем году, это тоже новация, законопроект находится в стадии подготовки, он согласован уже, и еще не принят Государственной думой - законопроект по налогу на дополнительный доход в нефтянке. Что он дает? Он дает возможность создания стимулов для того, чтобы вкладывать деньги в те месторождения, которые являются сложными и зачастую которые заброшены. И через тот эксперимент, который будет проводиться по целому ряду таких месторождений, будут произведены новые инвестиции в эти месторождения, и мы сможем получить новые объемы добычи и, соответственно, будем получать новые доходы в федеральный бюджет", - сказал министр.