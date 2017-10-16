Силуанов: законопроект по НДД в нефтяном секторе согласован в правительстве

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Законопроект по налогу на добавленный доход (НДД) в нефтяном секторе уже согласован в правительстве. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

"Мы стимулируем в следующем году, это тоже новация, законопроект находится в стадии подготовки, он согласован уже, и еще не принят Государственной думой - законопроект по налогу на дополнительный доход в нефтянке. Что он дает? Он дает возможность создания стимулов для того, чтобы вкладывать деньги в те месторождения, которые являются сложными и зачастую которые заброшены. И через тот эксперимент, который будет проводиться по целому ряду таких месторождений, будут произведены новые инвестиции в эти месторождения, и мы сможем получить новые объемы добычи и, соответственно, будем получать новые доходы в федеральный бюджет", - сказал министр.