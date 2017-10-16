Орловский завод по производству инсулина вложит более 480 млн рублей в модернизацию цехов

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и врио губернатора Орловской области Андрей Клычков подписали инвестиционный контракт с компанией "Санофи Россия". Согласно документу, за 2017-2018 года в модернизацию производства современных инсулинов в Орловской области будет вложено свыше 480 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Специальный инвестиционный контракт 16 октября был заключен в рамках заседания консультативного совета по иностранным инвестициям, которое провел председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Инвестпроект рассчитан на десять лет, за этот период компания "Санофи-Авентис Восток", расположенная в Орловской области, выпустит до 136 млн штук продукции - современных инсулиновых препаратов. В 2017 году общие расходы на модернизацию превысят 68 млн рублей, в 2018 - 412 млн рублей", - отметили там.

По данным правительства региона, инвестиции и меры государственной поддержки позволят заводу выпускать продукцию, не имеющую в нашей стране аналогов. "Импортозамещение и создание инновационной фармацевтической промышленности мирового уровня - ключевые задачи, стоящие перед Российской Федерацией сегодня. Подписание отраслевого инвестконтракта - важный шаг в развитии российского несырьевого экспорта и реализации комплексной системы финансовой и нефинансовой поддержки экспорта российской промышленной продукции", - цитирует Мантурова пресс-служба.

Врио губернатора области Андрей Клычков отметил, компания "Санофи-Авентис Восток" является один из крупнейших и самых современных производственных комплексов региона. "Мы гордимся тем, что именно орловские инсулины в июне этого года первыми в истории были отправлены на экспорт в страны Европейского Союза. Заключение контракта свидетельствует о высоком доверии со стороны государства и уверенности в том, что регион и далее будет развиваться за счет привлечения новых инвестиций, увеличения объемов экспорта продукции", - отметил он.

Производственный комплекс "Санофи-Авентис Восток" построен в Орловской области в 2010 году, осуществляет полный цикл производства современных инсулинов. Предприятие выпускает 24% всего объема инсулинов в России.