Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.10:
$ 57.09
€ 67.3
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Орловский завод по производству инсулина вложит более 480 млн рублей в модернизацию цехов

Экономика и бизнес
16 октября, 17:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, октября. /ТАСС

По данным правительства региона, инвестиции и меры государственной поддержки позволят заводу выпускать не имеющую аналогов в стране продукцию

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и врио губернатора Орловской области Андрей Клычков подписали инвестиционный контракт с компанией "Санофи Россия". Согласно документу, за 2017-2018 года в модернизацию производства современных инсулинов в Орловской области будет вложено свыше 480 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Специальный инвестиционный контракт 16 октября был заключен в рамках заседания консультативного совета по иностранным инвестициям, которое провел председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Инвестпроект рассчитан на десять лет, за этот период компания "Санофи-Авентис Восток", расположенная в Орловской области, выпустит до 136 млн штук продукции - современных инсулиновых препаратов. В 2017 году общие расходы на модернизацию превысят 68 млн рублей, в 2018 - 412 млн рублей", - отметили там.

По данным правительства региона, инвестиции и меры государственной поддержки позволят заводу выпускать продукцию, не имеющую в нашей стране аналогов. "Импортозамещение и создание инновационной фармацевтической промышленности мирового уровня - ключевые задачи, стоящие перед Российской Федерацией сегодня. Подписание отраслевого инвестконтракта - важный шаг в развитии российского несырьевого экспорта и реализации комплексной системы финансовой и нефинансовой поддержки экспорта российской промышленной продукции", - цитирует Мантурова пресс-служба.

Врио губернатора области Андрей Клычков отметил, компания "Санофи-Авентис Восток" является один из крупнейших и самых современных производственных комплексов региона. "Мы гордимся тем, что именно орловские инсулины в июне этого года первыми в истории были отправлены на экспорт в страны Европейского Союза. Заключение контракта свидетельствует о высоком доверии со стороны государства и уверенности в том, что регион и далее будет развиваться за счет привлечения новых инвестиций, увеличения объемов экспорта продукции", - отметил он.

Производственный комплекс "Санофи-Авентис Восток" построен в Орловской области в 2010 году, осуществляет полный цикл производства современных инсулинов. Предприятие выпускает 24% всего объема инсулинов в России.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Клычков, Андрей Евгеньевич Мантуров, Денис Валентинович
Темы
Орловская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография актера Дмитрия Марьянова
2
СК возбудил дело из-за несвоевременного оказания помощи актеру Марьянову
3
Путин подписал указ во исполнение резолюции Совбеза ООН о санкциях против КНДР
4
Haaretz: ВВС Израиля атаковали сирийскую батарею ПВО в окрестностях Дамаска
5
Умер актер Дмитрий Марьянов
6
Ученые впервые зарегистрировали гравитационные волны от слияния нейтронных звезд
7
Биография Дмитрия Пескова
Темы дня
Новости партнеров
Реклама