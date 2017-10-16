Прибыль Россельхозбанка за 2017 год будет направлена на погашение задолженности

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МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Вся прибыль Россельхозбанка, которую он получит в текущем году, пойдет на погашение долговых обязательств кредитной организации, сообщил министр финансов Антон Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
"Россельхозбанк только в этом году показал небольшую прибыль, вся эта прибыль будет направлена на решение долговых проблем, с которыми банк столкнулся несколько лет назад. К сожалению, из-за малоэффективной работы банка нам приходится формировать дополнительные средства, чтобы банк работал, выполнял обязательства перед кредиторами, - сказал Силуанов. - Та поддержка, которую мы предлагаем оказать в текущем году, в виде 20 млрд рублей, пойдет не для того, чтобы банк смог платить дивиденды и выполнять дополнительные обязательства, а на то, чтобы рассчитаться по долгам и увеличить объемы кредитования".
По итогам 2016 года Россельхозбанк показал убыток по МСФО третий год подряд - 58,92 млрд руб., что в 1,6 раза меньше, чем годом ранее. Последний раз положительный финансовый результат по МСФО у банка был в 2013 году, когда его чистая прибыль составила 729 млн руб.
По итогам первого полугодия 2017 года Россельхозбанк вновь получил убыток по МСФО в размере 10,8 млрд руб., снизив показатель в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
Россельхозбанк создан в 2000 году и является ключевым кредитором агропромышленного комплекса РФ. 100% акций банка принадлежат государству в лице Росимущества.