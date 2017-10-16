Дворкович: партнеры "Новатэка" по "Ямал СПГ" попросили снизить налог на дивиденды

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МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Китайские партнеры "Новатэка" по проекту "Ямал СПГ" обращались в правительство РФ с просьбой снизить им ставку налога на дивиденды, сообщил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в кулуарах форума "Открытые инновации".
Китайской CNPC принадлежит 20% в "Ямал СПГ", Фонду "Шелкового пути" - 9,9%. По информации газеты "Коммерсантъ", китайские участники проекта хотят снизить налог на дивиденды с 10% до 5% - то есть до ставки, которую имеет другой партнер проекта - французская Total.
По словам Дворковича, российская сторона может пойти на такие уступки на условиях паритета с китайской стороны. "Мы рассматриваем этот вопрос на основе взаимности", - сказал вице-премьер.
Он пояснил, что в случае согласия снизить ставку налога на дивиденды китайским партнерам желательно, чтобы российским компаниям, работающим в Китае, также предоставлялись преференции.
"Это не то, чтобы переговоры, - мы сказали просто о подходе. А так - готовы вести конкретные переговоры, - сказал Дворкович. - (Этот вопрос - прим. ред.) и сейчас рассматривается. Готовится встреча глав правительств (России и Китая - прим. ред.). Понятно, что этот вопрос будет возникать. Не знаю, будет ли он выноситься официально, но возникать он точно будет".
Согласно российскому законодательству, иностранные компании платят налог на дивиденды по ставке 15% либо иной, если это предусмотрено соглашением об избежании двойного налогообложения со страной происхождения инвестора.
"Ямал СПГ" - проект по производству сжиженного газа на базе Южно-Тамбейского месторождения. Акционерами "Ямал СПГ" являются "Новатэк" (50,1%), французская Total (20%), китайские CNPC (20%) и Фонд "Шелкового пути" (9,9%). Запуск первой очереди запланирован на ноябрь, на полную мощность в 16,5 млн тонн СПГ в год проект выйдет в 2019 году.