Калининград рассчитывает на 250 млн рублей компенсации в связи с гибелью урожая

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Калининградская область рассчитывает на получение из федерального бюджета порядка 200-250 млн рублей на компенсацию потерь аграриев в связи с гибелью урожаев из-за затяжных дождей в октябре. Об этом ТАСС сообщил губернатор региона Антон Алиханов.

"Та цифра, которую мы озвучили - это, по-моему, 198 млн рублей. Она может уточняться в большую сторону, я думаю, в коридоре 200-250 млн рублей", - сказал глава области. Губернатор отметил, что ранее сумма ущерба от стихии компенсировалась федеральным бюджетом в случае, если он достигал 500 млн рублей и выше. "Сейчас эти ограничения сняты, и мы можем обратиться и с меньшими объемами, собственно, что и сделаем", - сказал он.

Алиханов заверил, что средства будут направлены сельхозпроизводителям, которые понесли наибольшие потери. Поддержка аграриям, по его словам, будет оказана и за счет собственных средств региона. "Эта ситуация [затяжные дожди] отразится не только на урожае этого года, но и, конечно, на урожае следующего года", - признал губернатор, отметив, что погода не дала аграриям вовремя провести озимый сев.

"Следующий год тоже, к сожалению, рекордным для нас не станет, как он стал для Российской Федерации, но, тем не менее, объемы, я думаю, будут в пределах 400 тыс. тонн может и больше", - отметил Алиханов, подчеркнув, что это, в любом случае, вдвое превышает нужды региона и часть зерна будет отправляться на экспорт. "Нет такой ситуации, что мы испытываем какой-то дефицит. С зерном у нас, в принципе, все нормально всегда", - сказал губернатор.

Дожди, вызванные атлантическими циклонами, продолжались в области с 3 по 15 октября. В некоторых районах на побережье Балтики за 10 дней выпала двойная месячная норма осадков. Это спровоцировало переувлажнение почвы и подтопление низменных участков сельскохозяйственных земель. В 13 городских округах и районах области с 9 по 25 октября введен режим чрезвычайной ситуации, фермеры сообщают о гибели урожая из-за сложностей с уборкой, в том числе зерновых.

Областному Министерству сельского хозяйства поручено подготовить обращение в правительство РФ об оказании дополнительной финансовой помощи из резервного фонда федерального правительства по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.