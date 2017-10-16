Минфин обсуждает предоставление ВЭБ ликвидности для компенсации сокращения субсидий

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МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Минфин обсуждает с ВЭБ меры поддержки госкорпорации, которые предусматривают предоставление ВЭБ ликвидности на длительный срок. Об этом сообщил журналистам в Госдуме министр финансов Антон Силуанов.
"По предоставлению ликвидности на длительный срок, которая позволит ВЭБ при возникновении каких-то сложностей, при сокращении на 50 млрд руб. объемов субсидирования компенсировать это сокращение", - сказал он.
Совокупный объем поддержки ВЭБ он не уточнил.