Минфин обсуждает предоставление ВЭБ ликвидности для компенсации сокращения субсидий

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Минфин обсуждает с ВЭБ меры поддержки госкорпорации, которые предусматривают предоставление ВЭБ ликвидности на длительный срок. Об этом сообщил журналистам в Госдуме министр финансов Антон Силуанов.

"По предоставлению ликвидности на длительный срок, которая позволит ВЭБ при возникновении каких-то сложностей, при сокращении на 50 млрд руб. объемов субсидирования компенсировать это сокращение", - сказал он.

Совокупный объем поддержки ВЭБ он не уточнил.