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Минфин обсуждает предоставление ВЭБ ликвидности для компенсации сокращения субсидий

Экономика и бизнес
16 октября, 19:47 UTC+3

При этом глава ведомства Антон Силуанов не уточнил совокупный объем поддержки Внешэкономбанка

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МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Минфин обсуждает с ВЭБ меры поддержки госкорпорации, которые предусматривают предоставление ВЭБ ликвидности на длительный срок. Об этом сообщил журналистам в Госдуме министр финансов Антон Силуанов.

"По предоставлению ликвидности на длительный срок, которая позволит ВЭБ при возникновении каких-то сложностей, при сокращении на 50 млрд руб. объемов субсидирования компенсировать это сокращение", - сказал он.

Совокупный объем поддержки ВЭБ он не уточнил.

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