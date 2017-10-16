Силуанов: кабмину нужно сфокусироваться на производительности труда для повышения зарплат

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Исполнение "майских указов" президента РФ по росту заработной платы связано с увеличением производительности труда, и правительство должно сконцентрироваться на решении этой задачи, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

"Когда готовились (майские) указы, то вопрос производительности труда, увеличения инвестиций, создания рабочих мест и заработной платы - они связаны между собой. Сейчас мы говорим и отчитываемся о выполнении одной части, одной из важных частей - это заработная плата. Но источники этой зарплаты должны за счет чего-то формироваться - за счет дополнительного роста экономики, за счет экономии в том числе, за счет повышения производительности труда, - сказал министр. - Мне кажется, что дальше мы должны сконцентрироваться на решении тех задач, которые поставлены в указах, - и повышение производительности труда, за счет этого и повышение заработной платы. Я думаю, что именно этой парадигме и нужно рассматривать решение этой задачи".

На сегодняшнем заседании в Госдуме глава Счетной палаты Татьяна Голикова заявила о рисках неисполнения "майских указов" о росте зарплат.