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В РФ сохраняется тенденция к устойчивому росту несырьевого сектора

Экономика и бизнес
16 октября, 20:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, октября. /ТАСС

По оценке Минэкономразвития, замедление роста промышленного производства в сентябре было обусловлено, в первую очередь, снижением выпуска добывающих отраслей

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МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Тенденция к устойчивому росту несырьевого комплекса в РФ сохраняется, в целом по 2017 году рост промышленного производства ожидается на уровне 2,1%. Об этом ТАСС сообщил представитель пресс-службы Минэкономразвития.

"В сентябре сохранилась позитивная динамика в обрабатывающей промышленности, темпы роста которой увеличились до 1,1% (в годовом выражении). Таким образом, сохраняется тенденция к устойчивому росту несырьевого комплекса. В целом по году рост промышленного производства ожидается на уровне 2,1%", - сообщили в министерстве.

По оценке Минэкономразвития, замедление роста промышленного производства в сентябре было обусловлено, в первую очередь, снижением выпуска добывающих отраслей (-0,1% в годовом выражении).

"Добыча газа замедлилась после двузначных темпов роста в начале года, в том числе на фоне нормализации погодных условий в Европе. Производство нефти продолжает сдерживаться участием России в соглашении об ограничении добычи между странами - нефтеэкспортерами. Кроме того, негативное влияние на индекс промышленного производства в сентябре оказывал календарный фактор, связанный с меньшим количеством рабочих дней по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года", - сообщил представитель Минэкономразвития.

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