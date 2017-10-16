Биометрический доступ к банковским сервисам в РФ заработает с 2018 года

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Возможность удаленного доступа к банковским сервисам с помощью биометрии в России появится в 2018 году. Об этом заявил в интервью телеканалу "Россия 24" президент "Ростелекома" Михаил Осеевский.

"По инициативе Центрального банка и Министерства связи "Ростелеком" сейчас занимается разработкой программы, и в следующем году она уже практически будет использоваться для удаленного доступа к банковским сервисам", - сказал он, добавив, что компания сотрудничает с более чем 20 российскими банками, и это не "какой-то далекий свет неизвестной звезды". "Мы уверены, что уже в следующем году каждый из россиян сможет этой услугой воспользоваться", - подчеркнул Осеевский.

По словам главы "Ростелекома", проект является пилотным, однако компания видит его потенциал не только в финансовой сфере, но и других, включая транспорт и медицину.

Ранее Осеевский сообщил, что госоператор обсуждает с правительством Москвы использование национальной биометрической платформы для оплаты проезда в столичном метро с помощью сканирования лица человека. Также сообщалось, что Ростелеком" может создать национальный информационный регистр, в котором будет храниться информация о здоровье россиян.

Биометрическая платформа

"Ростелеком" разрабатывает национальную биометрическую платформу, которая позволит банкам идентифицировать клиентов по биометрическим данным (возможно, по лицу или голосу), благодаря чему у граждан появится возможность открывать счета дистанционно. В перспективе эта платформа может быть использована и компаниями из других сфер - в частности медицины, образования, ретейла, электронной коммерции.

Ранее Осеевский говорил, что оператор планирует инвестировать в разработку национальной биометрической платформы 200 млн рублей, на первом этапе "Ростелеком" планирует финансировать проект самостоятельно. Коммерческая эксплуатация сервиса начнется не ранее января 2018 года.