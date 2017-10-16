Фаза экономического роста в российской экономике продлится как минимум несколько лет

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин ожидает роста российской экономики в течение как минимум нескольких лет. Такое мнение он высказал в интервью телеканалу "Россия 24".

"2018 год будет не менее успешным, чем 2017 год для российской экономики. Темпы роста сохранятся выше отметки 2%. Сейчас мы растем не благодаря высоким ценам на нефть, а благодаря экономической политике, которую российские власти проводили последние несколько лет. Создан прочный фундамент для долгосрочной фазы экономического роста. Мы считаем, что она продлится как минимум несколько лет. Скорее всего, даже больше. Растут все сектора экономики, в отличие от 2000-х годов или от начала 2010-х", - сказал он.

Министр также сообщил, что в 2017 году МЭР ожидает роста строительного сектора на 5%. "Мы в этом году ожидаем от строительного сектора [роста] в районе 5%", - сказал он.

Ранее Орешкин заявлял, что рост ВВП России в третьем квартале 2017 года остается сильным - выше 2%.

Рост ВВП во втором квартале составил 2,5%. По прогнозу Минэкономразвития, в 2017 году рост российской экономики составит 2,1%.

Орешкин также отмечал, что Минэкономразвития ожидает роста ВВП в ближайшие годы на уровне 3%.