Путин внес на ратификацию в Госдуму конвенцию СЕ о борьбе с фальсификацией медпродукции

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин внес в понедельник на ратификацию в Госдуму конвенцию Совета Европы о борьбе с фальсификацией медицинской продукции и другими преступлениями, угрожающими здоровью населения. Информация об этом размещена в думской электронной базе данных.

Конвенция, вступившая в силу с 1 января 2016 года, предусматривает уголовную ответственность за фальсификацию медицинской продукции и подобные преступления, среди которых производство, хранение и предложения по реализации такой продукции, а также подделка соответствующей документации и упаковочных материалов. Конвенция предполагает защиту прав потерпевших от таких правонарушений и развитие сотрудничества в сфере борьбы с фальсификацией медицинской продукции на международном и государственном уровне.

Документ подписали 27 стран и ратифицировали Испания, Венгрия, Молдова, Гвинея, Армения, Албания, Бельгия, Франция, Буркина-Фасо, Турция и Украина.