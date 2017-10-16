Путин внес на ратификацию в Госдуму конвенцию СЕ о борьбе с фальсификацией медпродукции

Reuters: более 1 млн Mercedes отзовут по всему миру из-за проблем с подушками безопасностиЭкономика и бизнес 16 октября, 22:31
"Олимпийский патруль" с участием Жукова, Карелина и Попова прошел на ВФМС в СочиСпорт 16 октября, 22:25
Число жертв шторма "Офелия" в Ирландии увеличилось до трех человекПроисшествия 16 октября, 22:18
Трамп не рассматривает возможность увольнения спецпрокурора, ведущего расследование по РФМеждународная панорама 16 октября, 22:16
Понедельник на ВФМС запомнился ажиотажем на встречах с Лавровым и притоком участниковОбщество 16 октября, 22:16
В Google Maps появилась возможность "посетить" планеты Солнечной системыКосмос 16 октября, 22:13
WADA объявило, что 16 ноября будут представлены рекомендации по статусу РУСАДАСпорт 16 октября, 21:50
Украина и Словакия избраны в Совет по правам человека ООНМеждународная панорама 16 октября, 21:16
Чемпионы мира по рок-н-роллу Сбитнева и Юдин научат танцевать гостей и участников ВФМССпорт 16 октября, 21:02
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин внес в понедельник на ратификацию в Госдуму конвенцию Совета Европы о борьбе с фальсификацией медицинской продукции и другими преступлениями, угрожающими здоровью населения. Информация об этом размещена в думской электронной базе данных.
Конвенция, вступившая в силу с 1 января 2016 года, предусматривает уголовную ответственность за фальсификацию медицинской продукции и подобные преступления, среди которых производство, хранение и предложения по реализации такой продукции, а также подделка соответствующей документации и упаковочных материалов. Конвенция предполагает защиту прав потерпевших от таких правонарушений и развитие сотрудничества в сфере борьбы с фальсификацией медицинской продукции на международном и государственном уровне.
Документ подписали 27 стран и ратифицировали Испания, Венгрия, Молдова, Гвинея, Армения, Албания, Бельгия, Франция, Буркина-Фасо, Турция и Украина.