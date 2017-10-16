Орешкин: соглашение ОПЕК+ может быть продлено, если ситуация на рынке будет нестабильна

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин считает, что соглашение ОПЕК+ может быть продлено в случае нестабильности ситуации на нефтяном рынке. Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Россия 24".

"Если будут признаки нестабильности рынка, то тогда соглашение такое может быть продлено, такая история будет обсуждаться в ближайшие как раз месяцы", - сказал он.

"Ожидать какого-то резкого влияния на нефтяной рынок, конечно же, не стоит, потому что если будет опасение значительного превышения предложения над спросом, то сделка будет продлеваться. И выход из нее будет происходить только в том случае, если рынок окажется сбалансированным и после увеличения добычи крупнейшими нефтепроизводителями", - отметил министр.

Сделка по сокращению добычи, заключенная странами ОПЕК+ в конце 2016 г., действует до конца марта 2018 г. Согласно договоренности, участники пакта должны сократить добычу на 1,8 млн баррелей в сутки по отношению к уровню октября 2016 года.

Сейчас вопрос о продлении соглашения - основной на повестке ОПЕК+, решение будет приниматься на ноябрьской встрече в Вене. Пока в поддержку пролонгации высказались Саудовская Аравия, Кувейт, Венесуэла и Ангола.