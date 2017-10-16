Более 1 млн Mercedes отзовут по всему миру из-за проблем с подушками безопасности

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МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Более миллиона автомобилей Mercedes-Benz будут отозваны по всему миру из-за проблем с подушками безопасности. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на заявление германского концерна Daimler AG, производителя Mercedes-Benz.
Ранее в понедельник телеканал Sky News сообщил об отзыве 400 тыс. автомобилей Mercedes-Benz в Великобритании. По данным Reuters, еще 495 тыс. авто будут отозваны в США, 76 тыс. в Канаде и несколько сотен тысяч в Германии. Отзыв коснется машин классов A, B, C, E, а также CLA, GLA и GLC-классов 2012-2018 модельных годов.
Причиной отзыва стала неполадка, из-за которой подушки безопасности могут раскрываться в автомобилях по ошибке. Как отмечает Reuters, из-за дефекта несколько водителей получили незначительные ссадины и ушибы. Смертельных случаев зафиксировано не было.