Производственный комплекс СКРУ-1 "Уралкалия" возобновил работу в штатном режиме

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МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Производственный комплекс СКРУ-1 "Уралкалия" в Пермском крае возобновил работу в штатном режиме, сообщает компания.
"В 22:55 16 октября подземный производственный комплекс СКРУ-1 возобновил работу в штатном режиме", - говорится в сообщении.
В понедельник днем в шахте по добыче калийной соли в городе Соликамске произошел пожар, из-под земли эвакуировали почти 300 шахтеров, в результате никто не пострадал. Пожар возник на глубине 400 метров на площади 30 квадратных метров.
По данным компании "Уралкалий", по состоянию на 15:50 по местному времени (13:50 мск) источник задымления был локализован и ликвидирован. Причиной задымления стало возгорание участка выведенного из эксплуатации и подготовленного к демонтажу закладочного композитного трубопровода.