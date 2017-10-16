Производственный комплекс СКРУ-1 "Уралкалия" возобновил работу в штатном режиме

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Производственный комплекс СКРУ-1 "Уралкалия" в Пермском крае возобновил работу в штатном режиме, сообщает компания.

"В 22:55 16 октября подземный производственный комплекс СКРУ-1 возобновил работу в штатном режиме", - говорится в сообщении.

В понедельник днем в шахте по добыче калийной соли в городе Соликамске произошел пожар, из-под земли эвакуировали почти 300 шахтеров, в результате никто не пострадал. Пожар возник на глубине 400 метров на площади 30 квадратных метров.

По данным компании "Уралкалий", по состоянию на 15:50 по местному времени (13:50 мск) источник задымления был локализован и ликвидирован. Причиной задымления стало возгорание участка выведенного из эксплуатации и подготовленного к демонтажу закладочного композитного трубопровода.