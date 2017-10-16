ФАС в течение двух недель будет ждать ответы авиакомпаний по ценообразованию на билеты

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в течение двух недель будет ждать от российских авиакомпаний ответы на вопросы по системе формирования цен на билеты. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба антимонопольного ведомства.

"Компания "Аэрофлот" оперативно предоставила исчерпывающие ответы на задаваемые вопросы. От остальных компаний антимонопольное ведомство ждет ответы в течение двух недель и надеется, что их ответы будут такими же полными и исчерпывающими, как и ответы "Аэрофлота", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что все данные будут "тщательно проанализированы с целью установления периодически возникающих всплесков цен на авиабилеты". В ФАС также подчеркнули, что наибольшую обеспокоенность вызывает рост цен на авиабилеты по социально значимым направлениям, в частности, в Калининград, Крым и на Дальний Восток.

Запрос информации производился по поручению президента РФ Владимира Путина. В августе президент поручил ФАС разобраться с автоматизированной системой формирования цен на авиабилеты.

На ситуацию с ценами на авиабилеты глава ФАС Игорь Артемьев обратил внимание в ходе совещания по развитию транспортной инфраструктуры Северо-Запада России. По словам главы ФАС, за формирование цен на перелеты отвечают специальные компьютерные системы, которые российские перевозчики импортировали из Европы и США. Эти системы устанавливают тарифы на авиабилеты в зависимости от спроса, однако, по мнению Артемьева, их работа выглядит, как картельный сговор всех мировых авиаперевозчиков.

Глава ФАС предложил изучить данную систему и привести ее к экономически обоснованным показателям, что позволит избежать роста цен на билеты.