Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.10:
$ 57.09
€ 67.3
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ФАС в течение двух недель будет ждать ответы авиакомпаний по ценообразованию на билеты

Экономика и бизнес
16 октября, 23:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, октября. /ТАСС

В ведомстве отметили, что наибольшую обеспокоенность вызывает рост цен на авиабилеты по социально значимым направлениям, в частности, в Калининград, Крым и на Дальний Восток

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в течение двух недель будет ждать от российских авиакомпаний ответы на вопросы по системе формирования цен на билеты. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба антимонопольного ведомства.

"Компания "Аэрофлот" оперативно предоставила исчерпывающие ответы на задаваемые вопросы. От остальных компаний антимонопольное ведомство ждет ответы в течение двух недель и надеется, что их ответы будут такими же полными и исчерпывающими, как и ответы "Аэрофлота", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что все данные будут "тщательно проанализированы с целью установления периодически возникающих всплесков цен на авиабилеты". В ФАС также подчеркнули, что наибольшую обеспокоенность вызывает рост цен на авиабилеты по социально значимым направлениям, в частности, в Калининград, Крым и на Дальний Восток.

Запрос информации производился по поручению президента РФ Владимира Путина. В августе президент поручил ФАС разобраться с автоматизированной системой формирования цен на авиабилеты.

На ситуацию с ценами на авиабилеты глава ФАС Игорь Артемьев обратил внимание в ходе совещания по развитию транспортной инфраструктуры Северо-Запада России. По словам главы ФАС, за формирование цен на перелеты отвечают специальные компьютерные системы, которые российские перевозчики импортировали из Европы и США. Эти системы устанавливают тарифы на авиабилеты в зависимости от спроса, однако, по мнению Артемьева, их работа выглядит, как картельный сговор всех мировых авиаперевозчиков.

Глава ФАС предложил изучить данную систему и привести ее к экономически обоснованным показателям, что позволит избежать роста цен на билеты.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография актера Дмитрия Марьянова
2
На Мальте при взрыве автомобиля погибла журналистка
3
ВС Сирии предупредили Израиль о серьезных последствиях повторяющихся попыток агрессии
4
Биография Дмитрия Пескова
5
Глава ДНР заявил о задержании украинской группировки, причастной к гибели Моторолы
6
Багдад без боя вернул контроль над Киркуком
7
Президент Эстонии заявила, что не считает РФ враждебным государством
Темы дня
Новости партнеров
Реклама