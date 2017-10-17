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Медведев выступит на "Открытых инновациях" и проведет переговоры с премьером Люксембурга

Экономика и бизнес
17 октября, 0:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, октября. /ТАСС

Премьер-министр РФ обсудит с главой правительства Люксембурга возможности интенсификации торгово-экономических отношений двух стран

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МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев примет во вторник участие в форуме "Открытые инновации", который в понедельник начал работу в технопарке "Сколково". Глава правительства выступит на пленарном заседании "Цифровая экономика. Общество, бизнес, государство", которое будет посвящено обсуждению роли государственного и корпоративного управления при переходе к цифровой экономике.

В дискуссии также примут участие премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель, основатель и исполнительный председатель Alibaba Group Джек Ма, председатель правления Сбербанка Герман Греф, национальный технологический советник из правительства Великобритании Лиам Максвелл, гендиректор Govtech Singapore Жаклин По, профессор The City College of New York Митио Каку, главный операционный директор Dubai Future Foundation Ноа Рафорд.

Перед участием в форуме на территории инновационного центра "Сколково" Медведев заедет в Московскую школу управления, чтобы провести заседание Международного попечительского совета школы. Будут обсуждаться, в частности, вопросы развития бизнес-образования в России. В заседании попечительского совета примут участие вице-премьеры Ольга Голодец и Аркадий Дворкович, министр по работе с открытым правительством Михаил Абызов, члены попечительского совета, руководство зарубежных образовательных учреждений, банкиры и предприниматели.

Переговоры с премьером Люксембурга

В рамках форума Медведев проведет отдельную встречу с главой правительства Люксембурга Ксавье Беттелем, чтобы обсудить возможности интенсификации торгово-экономических отношений двух стран. В ходе беседы Медведев и Беттель также рассмотрят перспективы развития российско-люксембургских отношений в культурно-гуманитарной области. В поездке Беттеля будет сопровождать вице-премьер Люксембурга Этьен Шнайдер.

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Как сообщил ТАСС сотрудник аппарата правительства РФ, Россия и Люксембург, в частности, сотрудничают в металлургической отрасли, в области производства высокотехнологичного стекла, современных аккумуляторных батарей. Имеются перспективы для дальнейшего развития отношений в финансовой сфере, в логистике транспортных перевозок. Успешно развивается и космическое сотрудничество.

На следующий день, 18 октября, Беттель посетит Тамбовскую область, где проведет встречу с губернатором Александром Никитиным. Он также примет участие в мемориальной церемонии у памятника жителям Люксембурга, насильственно призванным во время Второй мировой войны в ряды вермахта и впоследствии умершим в советском плену.

Нынешний визит - вторая поездка руководителя правительства Люксембурга в Россию после приезда в октябре 2015 года, когда в Сочи состоялись его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Медведевым.

"Открытые инновации"

Форум "Открытые инновации" проходит в формате трех тематических дней. Ключевой повесткой первого дня форума 16 октября стала цифровая трансформация традиционных компаний и отраслей, а также революция в управленческих технологиях. Второй день будет посвящен изменениям в системе государственного управления в связи с глобальной цифровизацией. На третий день форума состоится обсуждение социальных аспектов внедрения цифровой экономики.

"Открытые инновации" проходят при участии членов Консультативного совета по иностранным инвестициям. В рамках деловой программы форума также пройдут партнерская конференция Россия - Сингапур Smart Cities, конференция корпоративных венчурных фондов, конференция технопарков стран СНГ и Евразии, лекции ведущих мировых экспертов в области цифровой экономики, ярмарка технологий iMarket.

"Открытые инновации" проводятся в Москве с 2012 года. Соорганизаторами выступают Министерство экономического развития, Правительство Москвы, Фонд инфраструктурных и образовательных программ "Роснано", Российская венчурная компания, Фонд содействия инновациям, фонд "Сколково", Внешэкономбанк.

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Форум "Открытые инновации" - 2017
Персоны
Беттель, Ксавье Голодец, Ольга Юрьевна Греф, Герман Оскарович Абызов, Михаил Анатольевич Путин, Владимир Владимирович Медведев, Дмитрий Анатольевич Никитин, Александр Валерьевич Дворкович, Аркадий Владимирович
Страны
Россия Сингапур Люксембург Великобритания
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