Слушание по иску компании "Телеграф" к Розенбергу пройдет во вторник в петербургском суде

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 октября. /ТАСС/. Слушание по иску компании "Телеграф" к ее бывшему сотруднику Антону Розенбергу о взыскании убытков, причиненных, по версии работодателя, разглашением коммерческой тайны, состоится во вторник в Петродворцовом районном суде Санкт-Петербурга. Информация об этом опубликована на сайте суда.

"Предварительное заседание состоится 17 октября в 14:30 в Петродворцовом районном суде Санкт-Петербурга", - отмечено в материалах судебного производства.

Ранее ТАСС сообщал, что ООО "Телеграф", подконтрольное, по утверждению Антона Розенберга, Павлу Дурову, хочет взыскать с него 100 млн рублей за разглашение коммерческой тайны о работе ресурсов, связанных с мессенджером Telegram. Первое заседание по этому делу должно было состояться 19 сентября, но было отложено, по информации сайта суда, по причине неявки истца.

Судебное заседание будет закрыто для СМИ и слушателей по ходатайству истца, который сослался на необходимость сохранения коммерческой тайны.

В Куйбышевском районном суде Петербурга параллельно рассматривается иск Антона Розенберга к компании "Телеграф" о восстановлении на работе, взыскании заработка за время вынужденного прогула и компенсации морального вреда. Общая сумма заявленных требований превышает 462 тыс. рублей.