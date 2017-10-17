Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.10:
$ 57.09
€ 67.3
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Слушание по иску компании "Телеграф" к Розенбергу пройдет во вторник в петербургском суде

Экономика и бизнес
17 октября, 0:17 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 17, октября. /ТАСС

Заседание будет закрыто для СМИ и слушателей по ходатайству истца

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 октября. /ТАСС/. Слушание по иску компании "Телеграф" к ее бывшему сотруднику Антону Розенбергу о взыскании убытков, причиненных, по версии работодателя, разглашением коммерческой тайны, состоится во вторник в Петродворцовом районном суде Санкт-Петербурга. Информация об этом опубликована на сайте суда.

Смотрите также

Суд в Петербурге отложил слушание по иску компании "Телеграф" к Антону Розенбергу

Суд отложил заседание по иску Розенберга к "Телеграф" из-за неявки ответчика

Суд в Петербурге начал заседание по иску Розенберга к компании "Телеграф" об увольнении

"Предварительное заседание состоится 17 октября в 14:30 в Петродворцовом районном суде Санкт-Петербурга", - отмечено в материалах судебного производства.

Ранее ТАСС сообщал, что ООО "Телеграф", подконтрольное, по утверждению Антона Розенберга, Павлу Дурову, хочет взыскать с него 100 млн рублей за разглашение коммерческой тайны о работе ресурсов, связанных с мессенджером Telegram. Первое заседание по этому делу должно было состояться 19 сентября, но было отложено, по информации сайта суда, по причине неявки истца.

Судебное заседание будет закрыто для СМИ и слушателей по ходатайству истца, который сослался на необходимость сохранения коммерческой тайны.

В Куйбышевском районном суде Петербурга параллельно рассматривается иск Антона Розенберга к компании "Телеграф" о восстановлении на работе, взыскании заработка за время вынужденного прогула и компенсации морального вреда. Общая сумма заявленных требований превышает 462 тыс. рублей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография актера Дмитрия Марьянова
2
Прощание с Дмитрием Марьяновым пройдет в Доме кино
3
Ассанж назначил награду в €20 тыс. за информацию об убийстве журналистки на Мальте
4
Биография Дмитрия Пескова
5
Шойгу: операция в Сирии близится к завершению
6
Израиль уведомил Россию "в режиме реального времени" об авиаударе в Сирии
7
Президент Эстонии заявила, что не считает РФ враждебным государством
Темы дня
Новости партнеров
Реклама