Кабмин вносит в Госдуму проект поправок об очередности погашения долгов по кредитам

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта об очередности погашения задолженности по потребительскому кредиту. Документ, подписанный 14 октября, опубликован во вторник на сайте правительства.

"Законопроектом предлагается установить, что в первую очередь погашаются проценты за пользование денежными средствами, а потом - основная сумма долга", - говорится в пояснительной записке к распоряжению.

Проектом поправок в закон о потребительском кредите предусматривается, что такой порядок погашения долга будет действовать, если платеж заемщика недостаточно велик для полного исполнения его обязательств.

"Предлагаемый подход установит благоприятную для заемщика очередность погашения требований по договору потребительского кредита, позволит без ущемления прав кредиторов повысить правовую защищенность граждан как экономически слабой стороны в договоре и будет способствовать достижению сбалансированности прав обеих сторон", - отмечается в материалах кабмина.

Закон вступит в силу с отсрочкой - через 180 дней после его опубликования. В правительстве это объяснили необходимостью обновления и перенастройки систем, используемых банками для учета и списания задолженности по кредитам.