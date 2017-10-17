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Российская фармацевтическая "Р-Фарм" продала 10% своих акций японской Mitsui & Co

Экономика и бизнес
17 октября, 9:39 UTC+3 МОСКВА 17, октября. /ТАСС

Как ранее сообщал ТАСС председатель совета директоров компании, примерная сумма сделки оценивается в $200 млн

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МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Единственный акционер российской фармацевтической компании "Р-Фарм" Алексей Репик продал 10% своих акций японской корпорации Mitsui & Co. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе "Р-Фарм".

При этом в рамках сделки для Mitsui открыт опцион на расширение доли до 20% на тех же условиях, что и первый 10%-ый пакет.

"17 октября состоялось закрытие сделки по приобретению японской корпорацией Mitsui & Co 10% акций российской фармацевтической компании "Р-Фарм". Приобретение иностранным инвестором пакета акций стало продолжением подписанного в декабре 2016 года меморандума о сотрудничестве", - заявили в пресс-службе.

Как ранее сообщал ТАСС председатель совета директоров "Р-Фарм" Алексей Репик, японская корпорация Mitsui покупает первые 10% "Р-Фарм" примерно за $200 млн.

"Объединив усилия, "Р-Фарм" и Mitsui смогут предложить системе здравоохранения ряд высокоэффективных и прорывных продуктов, и уже в скором времени мы планируем представить их специалистам и пациентам", - прокомментировал сделку Репик.

О компаниях

"Р-Фарм" специализируется на производстве активных фармацевтических ингредиентов химической природы, биологических субстанций и готовых лекарственных препаратов. Объем продаж ГК "Р-Фарм" за 2016 года составил 74,5 млрд руб. До завершения сделки единственным собственником "Р-Фарм" был Алексей Репик.

Mitsui & Co - крупная японская универсальная компания, которая специализируется в области машиностроения, электроэнергетики, финансов, химической, пищевой и текстильной промышленности. Сейчас Mitsui & Co активно инвестирует в фармацевтический бизнес по всему миру с целью расширения своего присутствия в этой сфере.

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