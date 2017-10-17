Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.10:
$ 57.09
€ 67.3
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кабмин вносит в Госдуму проект о запрете снятия наличных через анонимные средства платежа

Экономика и бизнес
17 октября, 8:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, октября. /ТАСС

Отмечается, что документ должен повысить эффективность борьбы с финансированием противоправной и преступной деятельности

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта о совершенствовании контроля за использованием физическими лицами анонимных средств платежа. Документ, подписанный 14 октября, опубликован во вторник на сайте правительства.

"Законопроектом предлагается установить запрет на снятие наличных денежных средств с помощью анонимных электронных средств платежа", - говорится в пояснительной записке к распоряжению.

Предлагаемые изменения в закон "О национальной платежной системе" устанавливают, что находящиеся на анонимных средствах платежа остатки денежных средств могут быть переведены на счет их владельца, юридического лица, индивидуального предпринимателя, а также на исполнение его обязательств перед банком.

"Принятие законопроекта позволит повысить эффективность борьбы с финансированием противоправной и преступной деятельности с использованием неперсонифицированных электронных средств платежа", - подчеркнули в правительстве.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Медведев, Дмитрий Анатольевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кинокомпания Пореченкова заявила, что не намерена отказываться от съемок в Крыму
2
Биография Дмитрия Пескова
3
Дипломат КНДР: ядерная война на Корейском полуострове может начаться "в любой момент"
4
Биография актера Дмитрия Марьянова
5
В Ростове-на-Дону открыли памятник "Героям Донбасса"
6
СМИ: индийский политик пообещал "изгнать" Тадж-Махал из истории страны
7
Профильный комитет Госдумы планирует отклонить законопроект о штрафах за шины не по сезону
Темы дня
Новости партнеров
Реклама