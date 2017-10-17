Кабмин вносит в Госдуму проект о запрете снятия наличных через анонимные средства платежа

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МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта о совершенствовании контроля за использованием физическими лицами анонимных средств платежа. Документ, подписанный 14 октября, опубликован во вторник на сайте правительства.
"Законопроектом предлагается установить запрет на снятие наличных денежных средств с помощью анонимных электронных средств платежа", - говорится в пояснительной записке к распоряжению.
Предлагаемые изменения в закон "О национальной платежной системе" устанавливают, что находящиеся на анонимных средствах платежа остатки денежных средств могут быть переведены на счет их владельца, юридического лица, индивидуального предпринимателя, а также на исполнение его обязательств перед банком.
"Принятие законопроекта позволит повысить эффективность борьбы с финансированием противоправной и преступной деятельности с использованием неперсонифицированных электронных средств платежа", - подчеркнули в правительстве.