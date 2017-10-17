Кабмин вносит в Госдуму законопроект по вопросам валютного контроля в отношении физлиц

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МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта, направленного на устранение избыточных обременений при совершении валютных операций с использованием счетов, открытых в банках за пределами России. Документ, подписанный 14 октября, опубликован во вторник на сайте правительства.
"Внести в Государственную думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле", - говорится в распоряжении.
Законопроектом, в частности, предполагается расширить перечень разрешенных случаев зачисления средств на счета физических лиц - резидентов, открытые ими в банках за границей. Кроме того, поправки устанавливают особенности выполнения резидентами обязанностей по уведомлению налоговых органов о заграничных счетах и предоставлению налоговикам отчетов о движении средств по зарубежным счетам таких физических лиц, если в течение календарного года они пробыли за границей более 183 дней (независимо от количества въездов в РФ за этот срок).