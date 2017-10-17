Пленарное заседание форума "Открытые инновации" с участием Дмитрия Медведева

Киберспорт будет представлен на Европейских играх 2019 года в МинскеСпорт 17 октября, 13:30
Мартен Фуркад получил Гран-при Академии спорта ФранцииСпорт 17 октября, 13:29
Фредерик Бегбедер посоветовал студентам больше читать и не сидеть в соцсетяхКультура 17 октября, 13:29
Российский эксперт усомнилась, что под Дрезденом найдется настоящая Янтарная комнатаСеверо-Запад 17 октября, 13:24
Орловы и Виноградовы не любят отдавать долгиЭкономика и бизнес 17 октября, 13:24
МЭР, Минкомсвязь и Минпромторг планируют в 2018 году переехать в "Москву-Сити"Экономика и бизнес 17 октября, 13:12
Тукманов: смена руководства "Торпедо" произойдет после соблюдения определенных процедурСпорт 17 октября, 13:11
Епископ Тихон выступит на открытии музея "Россия - моя история" в ДагестанеОбщество 17 октября, 13:10
Пленарное заседание форума "Открытые инновации" с участием Дмитрия МедведеваЭкономика и бизнес 17 октября, 13:10
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
Ruptly
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев участвует в пленарном заседании "Цифровая экономика. Общество, бизнес, государство" форума "Открытые инновации", который проходит в технопарке "Сколково". Мероприятие посвящено обсуждению роли государственного и корпоративного управления при переходе к цифровой экономике.
В дискуссии также принимают участие премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель, основатель и исполнительный председатель Alibaba Group Джек Ма, председатель правления Сбербанка Герман Греф, национальный технологический советник из правительства Великобритании Лиам Максвелл, гендиректор Govtech Singapore Жаклин По, профессор The City College of New York Митио Каку, главный операционный директор Dubai Future Foundation Ноа Рафорд.