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Пленарное заседание форума "Открытые инновации" с участием Дмитрия Медведева

Экономика и бизнес
17 октября, 13:10 UTC+3

В дискуссии также участвуют основатель и исполнительный председатель Alibaba Group Джек Ма, премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель и глава Сбербанка Герман Греф

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Ruptly

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев участвует в пленарном заседании "Цифровая экономика. Общество, бизнес, государство" форума "Открытые инновации", который проходит в технопарке "Сколково". Мероприятие посвящено обсуждению роли государственного и корпоративного управления при переходе к цифровой экономике.

В дискуссии также принимают участие премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель, основатель и исполнительный председатель Alibaba Group Джек Ма, председатель правления Сбербанка Герман Греф, национальный технологический советник из правительства Великобритании Лиам Максвелл, гендиректор Govtech Singapore Жаклин По, профессор The City College of New York Митио Каку, главный операционный директор Dubai Future Foundation Ноа Рафорд.

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Темы
Форум "Открытые инновации" - 2017
Персоны
Беттель, Ксавье Греф, Герман Оскарович Медведев, Дмитрий Анатольевич
Страны
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