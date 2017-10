Пленарное заседание форума "Открытые инновации" с участием Дмитрия Медведева

Ruptly

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев участвует в пленарном заседании "Цифровая экономика. Общество, бизнес, государство" форума "Открытые инновации", который проходит в технопарке "Сколково". Мероприятие посвящено обсуждению роли государственного и корпоративного управления при переходе к цифровой экономике.

В дискуссии также принимают участие премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель, основатель и исполнительный председатель Alibaba Group Джек Ма, председатель правления Сбербанка Герман Греф, национальный технологический советник из правительства Великобритании Лиам Максвелл, гендиректор Govtech Singapore Жаклин По, профессор The City College of New York Митио Каку, главный операционный директор Dubai Future Foundation Ноа Рафорд.