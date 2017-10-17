Курс доллара к рублю на открытии торгов подрос до 57,39 рубля

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МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 7 копеек и составил 57,39 руб. Курс евро снизился на 8 копеек, до 67,52 руб.
Индекс ММВБ опустился на 0,18%, до 2102,56 пункта. Долларовый индекс РТС снизился на 0,36% и достиг уровня в 1154,06 пункта.