Курс доллара к рублю на открытии торгов подрос до 57,39 рубля

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 7 копеек и составил 57,39 руб. Курс евро снизился на 8 копеек, до 67,52 руб.

Индекс ММВБ опустился на 0,18%, до 2102,56 пункта. Долларовый индекс РТС снизился на 0,36% и достиг уровня в 1154,06 пункта.