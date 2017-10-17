Закон о налоговых каникулах для новых ИП приняли в Севастополе

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СЕВАСТОПОЛЬ, 17 октября. /ТАСС/. Заксобрание Севастополя приняло закон о предоставлении вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателям (ИП) налоговых каникул при применении ими упрощенной или патентной системы налогообложения. За принятие закона во вторник проголосовало большинство депутатов городского парламента, передает корреспондент+ ТАСС.
"Предлагается ввести налоговые каникулы по видам экономической деятельности, имеющим особую социальную и экономическую значимость для города Севастополя, нуждающимся в поддержке и развитии. Целью принятия закона является привлечение граждан к осуществлению предпринимательской деятельности, увеличение количества субъектов малого бизнеса и стимулирование к легализации доходов граждан", - говорится в пояснительной записке к документу.
Налоговая льгота для вновь зарегистрированных предпринимателей вводится по нескольким десяткам видов деятельности, в частности, в области растениеводства, животноводства и рыбоводства, производства пищевых продуктов, ремонта и пошива одежды, мебели, оказания многих видов услуг. Для применения нулевой ставки доход предпринимателя не должен превышать 60 млн рублей в течение налогового периода, а средняя численность наемных работников должна быть не более 15 человек.
В первой редакции законопроекта предполагалось, что налоговые каникулы будут действовать в течение двух налоговых периодов для ИП, которые зарегистрировались после вступления в силу этого закона. Однако ко второму чтению была внесена поправка, исключающая эту норму. Таким образом, действие закона будет распространяться на предпринимателей, зарегистрировавшихся с начала следующего года, до конца 2020 года, когда закон утратит силу.