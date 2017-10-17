Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.10:
$ 57.09
€ 67.3
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Закон о налоговых каникулах для новых ИП приняли в Севастополе

Экономика и бизнес
17 октября, 10:39 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 17, октября. /ТАСС

Закон принят с целью увеличения количества субъектов малого бизнеса и "стимулирования к легализации доходов граждан" в регионе

Поделиться
Материал из 1 страницы

СЕВАСТОПОЛЬ, 17 октября. /ТАСС/. Заксобрание Севастополя приняло закон о предоставлении вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателям (ИП) налоговых каникул при применении ими упрощенной или патентной системы налогообложения. За принятие закона во вторник проголосовало большинство депутатов городского парламента, передает корреспондент+ ТАСС.

"Предлагается ввести налоговые каникулы по видам экономической деятельности, имеющим особую социальную и экономическую значимость для города Севастополя, нуждающимся в поддержке и развитии. Целью принятия закона является привлечение граждан к осуществлению предпринимательской деятельности, увеличение количества субъектов малого бизнеса и стимулирование к легализации доходов граждан", - говорится в пояснительной записке к документу.

Налоговая льгота для вновь зарегистрированных предпринимателей вводится по нескольким десяткам видов деятельности, в частности, в области растениеводства, животноводства и рыбоводства, производства пищевых продуктов, ремонта и пошива одежды, мебели, оказания многих видов услуг. Для применения нулевой ставки доход предпринимателя не должен превышать 60 млн рублей в течение налогового периода, а средняя численность наемных работников должна быть не более 15 человек.

В первой редакции законопроекта предполагалось, что налоговые каникулы будут действовать в течение двух налоговых периодов для ИП, которые зарегистрировались после вступления в силу этого закона. Однако ко второму чтению была внесена поправка, исключающая эту норму. Таким образом, действие закона будет распространяться на предпринимателей, зарегистрировавшихся с начала следующего года, до конца 2020 года, когда закон утратит силу.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография Дмитрия Пескова
2
Более 5 тыс. человек вышли на акцию протеста возле Верховной рады в Киеве
3
Пушков: позиция ЕС по передаче Киеву контроля над границей неприемлема
4
Умер актер Дмитрий Марьянов
5
Верховная рада не может принять все требования протестующих
6
Дипломат КНДР: ядерная война на Корейском полуострове может начаться "в любой момент"
7
Биография актера Дмитрия Марьянова
Темы дня
Новости партнеров
Реклама