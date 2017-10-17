Вторая группа представителей Японии планирует посетить Курилы 27-30 октября

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ТОКИО, 17 октября. /ТАСС/. Вторая японская делегация, состоящая из чиновников и представителей деловых кругов, планирует посетить Южные Курилы с 27 по 30 октября в рамках проработки проектов совместной экономической деятельности на островах. Об этом сообщило во вторник агентство Kyodo.
Как отмечается, группа 27 октября прибудет на судне на Кунашир, после чего посетит Итуруп и Шикотан. Затем японская делегация, как ожидается, снова вернется на Кунашир. Между тем в пресс-службе МИД Японии ТАСС сообщили, что сроки и программа работы второй японской делегации на Южных Курилах еще согласовывается.
Первый визит японской делегации в составе 69 человек на эти острова состоялся с 27 июня по 1 июля. Группа в составе чиновников и представителей деловых кругов тогда посетила Кунашир, Итуруп и Шикотан, где изучила состояние инфраструктуры, возможности реализации совместных проектов. В общей сложности они осмотрели 64 объекта, включая больницы, электростанции, спортивные центры и строящийся гостиничный комплекс.
Президент России Владимир Путин по итогам своей встречи с японским премьер-министром Синдзо Абэ во Владивостоке 7 сентября сообщил, что по линии МИД двух стран отобран ряд перспективных проектов на островах, в том числе в сфере аквакультуры, ветроэнергетики, создания тепличных хозяйств, утилизации мусора, разработки пакетных туристических поездок.
Совместную экономическую деятельность на островах стороны рассматривают как шаг на пути к заключению мирного договора. Вместе с тем, как отмечали японские наблюдатели, Токио и Москва пока расходятся в том, как осуществлять такие проекты. Россия считает, что это необходимо делать в рамках российского законодательства, а Токио предлагает создать некую "специальную систему" на этих территориях.