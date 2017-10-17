Заксобрание Севастополя установило порядок списания долгов граждан перед банками Украины

СЕВАСТОПОЛЬ, 17 октября. /ТАСС/. Заксобрание Севастополя приняло закон, устанавливающий порядок полного или частичного списания долгов жителей города перед банками Украины, работа которых прекращена после воссоединения с РФ в 2014 году. За принятие этого закона во вторник проголосовало большинство депутатов севастопольского парламента.

"Закон очень нужен, чтобы дать возможность нашим добросовестным заемщикам, которые не имеют возможности снять обременение с залогового имущества, прежде всего, квартир, в законном порядке эти вопросы решить, то есть либо списать задолженность, либо рассчитаться в упрощенном порядке через Фонд защиты вкладчиков по упрощенной процедуре", - пояснил необходимость принятия закона председатель парламентской комиссии по бюджету Вячеслав Аксенов.

Закон распространяется на жителей Севастополя, в том числе предпринимателей, работающих без создания юридического лица. Он предусматривает процедуры списания долга или его части по кредитным договорам, заключенным с банками, действовавшими на территории Республики Крым и (или) на территории Севастополя, в отношении которых Нацбанком Украины было принято решение о прекращении их деятельности на территории Крыма и Севастополя.

Согласно принятому документу, для полного списания долга его размер не должен превышать 5 млн рублей. Частичное погашение возможно для тех, кто уволен в связи с сокращением численности или штата работников организации либо в связи с ликвидацией организации и состоит на учете в органах службы занятости населения, имеет обязательства по оплате обучения лиц, не достигших возраста 23 лет, в вузах и сузах РФ, имеет обязательства по оплате лечения в целях восстановления здоровья иждивенцев в лечебных учреждениях. В иных случаях проводится реструктуризация задолженности сроком на два года.