Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.10:
$ 57.09
€ 67.3
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Заксобрание Севастополя установило порядок списания долгов граждан перед банками Украины

Экономика и бизнес
17 октября, 10:47 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 17, октября. /ТАСС

Для полного списания долга его размер не должен превышать 5 млн рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы

СЕВАСТОПОЛЬ, 17 октября. /ТАСС/. Заксобрание Севастополя приняло закон, устанавливающий порядок полного или частичного списания долгов жителей города перед банками Украины, работа которых прекращена после воссоединения с РФ в 2014 году. За принятие этого закона во вторник проголосовало большинство депутатов севастопольского парламента.

"Закон очень нужен, чтобы дать возможность нашим добросовестным заемщикам, которые не имеют возможности снять обременение с залогового имущества, прежде всего, квартир, в законном порядке эти вопросы решить, то есть либо списать задолженность, либо рассчитаться в упрощенном порядке через Фонд защиты вкладчиков по упрощенной процедуре", - пояснил необходимость принятия закона председатель парламентской комиссии по бюджету Вячеслав Аксенов.

Закон распространяется на жителей Севастополя, в том числе предпринимателей, работающих без создания юридического лица. Он предусматривает процедуры списания долга или его части по кредитным договорам, заключенным с банками, действовавшими на территории Республики Крым и (или) на территории Севастополя, в отношении которых Нацбанком Украины было принято решение о прекращении их деятельности на территории Крыма и Севастополя.

Согласно принятому документу, для полного списания долга его размер не должен превышать 5 млн рублей. Частичное погашение возможно для тех, кто уволен в связи с сокращением численности или штата работников организации либо в связи с ликвидацией организации и состоит на учете в органах службы занятости населения, имеет обязательства по оплате обучения лиц, не достигших возраста 23 лет, в вузах и сузах РФ, имеет обязательства по оплате лечения в целях восстановления здоровья иждивенцев в лечебных учреждениях. В иных случаях проводится реструктуризация задолженности сроком на два года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография Дмитрия Пескова
2
Более 5 тыс. человек вышли на акцию протеста возле Верховной рады в Киеве
3
Пушков: позиция ЕС по передаче Киеву контроля над границей неприемлема
4
Умер актер Дмитрий Марьянов
5
Верховная рада не может принять все требования протестующих
6
Дипломат КНДР: ядерная война на Корейском полуострове может начаться "в любой момент"
7
Биография актера Дмитрия Марьянова
Темы дня
Новости партнеров
Реклама