Минкомсвязь: РФ должна устранить зависимость от монополий для создания цифровой экономики

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МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Глава Минкомсвязи Николай Никифоров считает, что для успешного развития цифровой экономики России необходимо снять зависимость от мировых монополий. Об этом он заявил в рамках форума "Открытые инновации 2017".
"Мы очень зависим от определенных компаний-монополистов, а они вам всем хорошо известны, и мы считаем в этом определенный риск системе информационной безопасности. Если мы хотим иметь устойчивую IT-экосистему, мы должны сделать так, чтобы она не была монопольной", - сказал Никифоров.
По его словам, в России должны поддерживаться альтернативные разработчики мобильных операционных систем, баз данных, других компонентов критической системы. "И сделать так, чтобы везде был баланс, чтобы ни одна компания и ни одна страна не занимала лидирующее положение, ну скажем более 50%", - отметил министр.
Также, по словам Никифорова, многие страны стали заложниками технологий, которые поступают извне. "Мы должны задумываться над тем, что это за технологии, обладаем ли мы всей необходимой компетенцией и интеллектуальной собственностью на те или иные компоненты, кирпичики, из которых мы строим цифровую экономику, и что нужно сделать, чтобы количество таких кирпичиков в каждой из наших стран, которые в том числе представлены и здесь (на форуме - прим. ред.), нарастало", - отметил Никифоров.