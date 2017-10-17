Минкомсвязь предлагает сократить срок хранения данных по "пакету Яровой"

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Минкомсвязь предлагает сократить срок хранения данных по пакету антитеррористических законов ("пакета Яровой") до 1 месяца.

Об этом глава министерства Николай Никифоров сообщил в кулуарах форума "Открытые инновации 2017".

"Тот вариант который мы предлагаем содержит вариант хранения в течение 1 месяца", - сказал он журналистам.

Никифоров напомнил, что затраты операторов составят "в среднем" десятки миллиардов рублей, а не триллионы и не сотни миллиардов, как сообщали операторы ранее.