Минкомсвязь предлагает сократить срок хранения данных по "пакету Яровой"

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МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Минкомсвязь предлагает сократить срок хранения данных по пакету антитеррористических законов ("пакета Яровой") до 1 месяца.
Об этом глава министерства Николай Никифоров сообщил в кулуарах форума "Открытые инновации 2017".
"Тот вариант который мы предлагаем содержит вариант хранения в течение 1 месяца", - сказал он журналистам.
Никифоров напомнил, что затраты операторов составят "в среднем" десятки миллиардов рублей, а не триллионы и не сотни миллиардов, как сообщали операторы ранее.