Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.10:
$ 57.09
€ 67.3
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минкомсвязь предлагает сократить срок хранения данных по "пакету Яровой"

Экономика и бизнес
17 октября, 11:16 UTC+3

Ведомство считает оптимальным временной период сохранения информации сроком в 1 месяц

Поделиться
Материал из 1 страницы
Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров

Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров

© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Минкомсвязь предлагает сократить срок хранения данных по пакету антитеррористических законов ("пакета Яровой") до 1 месяца.

Смотрите также

"Пакет Яровой" подписан: что ждет рынок связи

Об этом глава министерства Николай Никифоров сообщил в кулуарах форума "Открытые инновации 2017".

"Тот вариант который мы предлагаем содержит вариант хранения в течение 1 месяца", - сказал он журналистам.

Никифоров напомнил, что затраты операторов составят "в среднем" десятки миллиардов рублей, а не триллионы и не сотни миллиардов, как сообщали операторы ранее.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Форум "Открытые инновации" - 2017 Регулирование интернета в России
Персоны
Яровая, Ирина Анатольевна Никифоров, Николай Анатольевич
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография Дмитрия Пескова
2
Более 5 тыс. человек вышли на акцию протеста возле Верховной рады в Киеве
3
Пушков: позиция ЕС по передаче Киеву контроля над границей неприемлема
4
Умер актер Дмитрий Марьянов
5
Верховная рада не может принять все требования протестующих
6
Дипломат КНДР: ядерная война на Корейском полуострове может начаться "в любой момент"
7
Биография актера Дмитрия Марьянова
Темы дня
Новости партнеров
Реклама