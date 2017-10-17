Минкомсвязь представила правительству РФ техническую часть введения криптовалют

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Минкомсвязь представила в правительство РФ документ, оговаривающий техническую часть введения криптовалют, сообщил журналистам глава министерства Николай Никифоров в кулуарах "Открытые инновации".

"Мы внесли проект постановления, в рамках которого можно было бы ввести легально криптовалюту", - сказал министр.

Он подчеркнул, что речь идет именно о технической составляющей блокчейна и криптовалюты.