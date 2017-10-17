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Минкомсвязь представила правительству РФ техническую часть введения криптовалют

Экономика и бизнес
17 октября, 11:27 UTC+3

Речь идет именно о технической составляющей блокчейна, пояснил глава ведомства Николай Никифоров

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МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Минкомсвязь представила в правительство РФ документ, оговаривающий техническую часть введения криптовалют, сообщил журналистам глава министерства Николай Никифоров в кулуарах "Открытые инновации".

"Мы внесли проект постановления, в рамках которого можно было бы ввести легально криптовалюту", - сказал министр.

Он подчеркнул, что речь идет именно о технической составляющей блокчейна и криптовалюты.

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