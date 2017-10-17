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ЯЛТА, 17 октября. /ТАСС/. ФАС может заключить мировое соглашение с UCL Holding по делу о тарифах, заявил журналистам глава ФАС Игорь Артемьев.
"Очень большие (перспективы мирового соглашения - прим. ТАСС). Мы с этой компанией ведем плодотворные переговоры. Я думаю, что мы выйдем на мировое соглашение", - сказал Артемьев.
При этом он не назвал ожидаемые сроки. "Когда суд решит", - добавил он.
5 июня 2017 года ФАС признала "Контейнерный терминал Санкт-Петербург" (входит в UCL Holding) виновным в нарушении антимонопольного законодательства путем злоупотребления доминирующим положением в составе группы лиц совместно со структурами Global Ports. Злоупотребление, по мнению ФАС, выразилось в установлении и поддержании с 1 января 2015 года монопольно высоких цен на услуги по погрузке и выгрузке контейнеров в морском порту Санкт-Петербург.
В UCL Holding в свою очередь отметили, что непредвзятый анализ ситуации на рынке перевалки контейнеров в 2014-2016 гг. в порту Санкт-Петербурга свидетельствует об абсолютно противоположных трендах грузооборота в КТСП и на терминалах Global Ports и существенном перераспределении их рыночных долей в контейнерном бизнесе, что исключает предположение о каком-то коллективном доминировании.
Ранее в рамках дела о завышении тарифов в портах стало известно о том, что "Петролеспорт" (входит в Global Ports ) и ФАС также планируют заключить мировое соглашение.