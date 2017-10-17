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Нефтяные компании попросили у Медведева льготы для обводненных месторождений

Экономика и бизнес
17 октября, 11:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, октября. /ТАСС

Премьеру предложили поддержать единый подход к налоговому стимулированию, который, по мнению руководства компаний, сведен к индивидуальному подходу

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МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. "Лукойл", "Сургутнефтегаз" и "Газпром нефть" обратились к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с просьбой предоставить налоговые льготы для месторождений с высокой обводненностью, сообщает газета РБК со ссылкой на совместное письмо руководителей компаний.

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"К сожалению, рассматриваемый в настоящее время правительством механизм стимулирования высокообводненных месторождений сведен к индивидуальному подходу", - приводит издание выдержки из письма.

Так, руководители компаний обратились с просьбой поддержать единый подход к налоговому стимулированию обводненных месторождений, а также поручить правительству вернуться к рассмотрению проекта федерального закона, основанного на универсальных критериях предоставления льгот по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ).

В "Лукойле" и "Сургутнефтегазе" не стали комментировать информацию о письме, а "Газпром нефть" не ответила на запрос РБК.

Ранее сообщалось, что "Роснефть" и Минфин России согласовали поддержку Самотлорского месторождения, имеющего высокую степень обводненности, в виде ежегодного снижения НДПИ в размере 35 млрд рублей сроком на 10 лет. "Роснефть" со своей стороны примет на себя расширенные инвестиционные обязательства в части долгосрочного увеличения объемов добычи на месторождении, создания новых рабочих мест, роста доходной базы государства, развития региональной инфраструктуры.

Глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазанов сообщал, что льготы по налогу на добычу полезных ископаемых нефтяным месторождениям, имеющим высокую степень обводненности, предоставляться не будут.

История вопроса

Дискуссии о льготах на обводненные месторождения шли в правительстве с 2016 года. Первым идею снизить ставку по НДПИ на добычу на месторождениях с высокой обводненностью предложил глава "Роснефти" Игорь Сечин. Минфин и Минэнерго долгое время дискутировали о необходимости поддержки обводненных месторождений, однако Минфин выступал против в связи с рисками выпадающих доходов. Риски оценивались в 130 млрд рублей.

Как сообщалось ранее, проект соответствующего закона уже вносился в правительство. Документ подразумевал выдачу льготы обводненным месторождениям в размере 50% от ставки НДПИ. Предполагалось, что снижение НДПИ может распространиться на пять месторождений: Самотлор ("Роснефть"), Федоровское ("Сургутнефтегаз"), Суторминское ("Газпром нефть"), Тевлинско-Русскинское ("Лукойл") и Ватинское ("Славнефть"). Однако первый замминистра энергетики РФ Алексей Текслер не исключал, что решение о снижении НДПИ для обводненных месторождений нефти может быть принято только в отношении Самотлорского месторождения "Роснефти" в виде исключения.

Минэнерго, по словам главы министерства Александра Новака, рассчитывает, что правительство в скором времени примет окончательное решение по законопроекту о льготах для обводненных месторождений и он вступит в силу с 1 января 2018 года. Он отмечал, что льготы за счет роста добычи на этих месторождениях начнут приносить позитивный эффект для бюджета России уже со второго - третьего года их применения.

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Персоны
Сечин, Игорь Иванович Медведев, Дмитрий Анатольевич Новак, Александр Валентинович
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