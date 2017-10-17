ФАС получила ходатайство структуры "Новатэка" о покупке у "Еврохима" "Севернефть-Уренгоя"

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) получила от структуры "Новатэка" ходатайство о покупке у "Еврохима" "Севернефть-Уренгоя", которое будет рассмотрено в течение месяца. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"6 октября поступило, месяц на рассмотрение", - отметили в пресс-службе ФАС.

В январе 2012 года "Еврохим" приобрел 100% ООО "Севернефть-Уренгой", занимающегося добычей природного газа в Ямало-Ненецком автономном округе. Сумма сделки составила $403 млн (около 12,7 млрд руб.).

Совокупная производственная мощность приобретенных активов - 1,1 млрд куб. м природного газа и 220 тыс. тонн газового конденсата в год. Общий суммарный объем подтвержденных и предполагаемых запасов - 50 млрд куб. м природного газа.