Медведев выступил за объединение усилий трех образовательных центров в Сколкове

СКОЛКОВО, 17 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев выступил за более тесное взаимодействие трех центров - Московской школы управления, Российской экономической школы и Сколковского института науки и технологий ("Сколтех"). По мнению председателя правительства, они могут составить общий сколковский образовательный центр.

"Перспективный проект - это сколковский образовательный центр, он предполагает более тесное сотрудничество школы управления, Российской экономической школы и Сколковского института науки и технологий при сохранении их самостоятельности", - сказал глава кабинета министров на заседании Международного попечительского совета Московской школы управления. Медведев отметил, что все три организации "находятся рядом, было бы логично, чтобы они имели общую полноценную современную инфраструктуру, которая сблизит кампусы, студентов, преподавателей".

Премьер также высказался за включение в новый центр гимназии. "Это должна быть пролонгированная линия образования от гимназии до высших учебных заведений", - полагает он.

"Нужно найти возможности скоординировать действия фонда "Сколково", Московской школы управления, муниципалитетов, девелоперов для полноценного развития территории Сколкова", - указал председатель правительства. По его словам, это будет общее социо-культурное пространство, которое может быть уникальным.

По мнению главы кабмина, сотрудничество сколковских центров "открывает новые исследовательские возможности, формирует принципиально иное качество бизнес-образования". Он привел данные одного из исследований бизнес-школы, по которым оказалось, что в России управленцев со степенью в сфере бизнес-образования сейчас в четыре раза меньше, чем в зарубежных компаниях - 10% против 43%. В таком образовательном центре можно было бы готовить управленцев не только для частного сектора, но и для государственных компаний и потенциально для государственного управления, считает Медведев.

"Чем больше людей смогут мыслить по-новому после получения такого образования, тем больше у нашей страны шансов на инновационные прорывы, которые мы все ждем, на которые все рассчитываем", - сказал председатель правительства.