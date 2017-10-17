АТОР: российским туроператорам впервые с 2012 года не хватает номерного фонда в ОАЭ

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Российские туроператоры впервые с 2012 года констатировали дефицит номерного фонда на пиковые даты в ОАЭ. Об этом сообщает в понедельник Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"По оценкам экспертов, в этом году спрос на ОАЭ в России примерно на 20% превысит прошлогодние показатели. Туроператоры сообщают о значительном увеличении объемов по ОАЭ - в некоторых компаниях запустили полетные программы по новым маршрутам, в других - увеличили объемы по уже действующим направлениям", - говорится в сообщении АТОР.

"Впервые с 2012 года мы видим острый дефицит номерного фонда на пиковые даты. Базовые номера ушли в "стоп" еще в конце сентября. Речь идет об осенних, февральских и даже отчасти весенних праздниках. Новогодние продажи уже практически завершились", - приводятся в сообщении АТОР слова гендиректора туроператора Space Travel Артура Мурадяна.

По его словам, на ноябрьские праздники отмечается даже овербукинг на некоторые отели. В то же время в период между пиковыми датами клиенты могут забронировать тур всего за 3 недели до даты поездки.

Согласно АТОР, спрос на ОАЭ в России вырос в связи с упрощением визового режима, которое произошло в начале года. Кроме того, наравне с несколькими другими ближнемагистральными направлениями зимнего пляжного туризма страна заняла на рынке место Египта.

В Ассоциации также отметили, что, хотя в 2017 году цены на турпакеты в ОАЭ выросли на 15-20% за счет перевозки, в страну приехало много россиян, которые привыкли отдыхать в отелях не только "люксового", но и бюджетного и среднего сегмента.