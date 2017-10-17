Комитет Думы рекомендовал дополнительно выделить 10 млрд руб. на безопасность дорог

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Профильный комитет Госдумы по транспорту и строительству считает необходимым в 2018 году выделить дополнительные 10 млрд рублей из бюджета на реализацию приоритетного федерального проекта "Безопасные и качественные дороги" (БКД). Об этом говорится в заключении думского комитета по проекту федерального бюджета на 2018 и на плановый период 2019-2020 годы.

В документе отмечается, что на проект БКД в 2018 году предусмотрено 31,2 млрд рублей средств федерального бюджета.

"По мнению комитета, на реализацию мероприятий в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" должно быть дополнительно выделено не менее 10 млрд рублей", - заявил на заседании во вторник глава думского комитета Евгений Москвичев.

Комитет также выступил с инициативой "о ежегодном выделении средств объемом не менее 15 млрд рублей, полученных от сборов акцизов на топливо, на реализацию мероприятий, связанных с ликвидацией железнодорожных переездов, пересекающих автомобильные дороги на одном уровне". Как заявил ранее ТАСС Москвичев, по всей России должны быть возведены путепроводы по типовым проектам.

Представленный проект федерального бюджета "удовлетворяет планам развития транспортной системы РФ" и может быть рекомендован Госдуме к принятию в первом чтении, заключили в думском комитете по транспорту и строительству.

Федеральная программа "Безопасные и качественные дороги России" начала реализовываться в этом году и рассчитана до 2025 года. Она предусматривает повышение числа дорог, соответствующих нормам, и снижение количества ДТП. В этом году сумма финансирования проекта составила более 65 млрд рублей, из которых 31 млрд рублей выделен из федерального бюджета и 34 млрд рублей из бюджетов агломераций.