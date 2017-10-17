Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.10:
$ 57.34
€ 67.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Комитет Думы рекомендовал дополнительно выделить 10 млрд руб. на безопасность дорог

Экономика и бизнес
17 октября, 13:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, октября. /ТАСС

Комитет также предложил ежегодно использовать средства, полученные от сборов акцизов на топливо для ликвидации железнодорожных переездов

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Профильный комитет Госдумы по транспорту и строительству считает необходимым в 2018 году выделить дополнительные 10 млрд рублей из бюджета на реализацию приоритетного федерального проекта "Безопасные и качественные дороги" (БКД). Об этом говорится в заключении думского комитета по проекту федерального бюджета на 2018 и на плановый период 2019-2020 годы.

В документе отмечается, что на проект БКД в 2018 году предусмотрено 31,2 млрд рублей средств федерального бюджета.

"По мнению комитета, на реализацию мероприятий в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" должно быть дополнительно выделено не менее 10 млрд рублей", - заявил на заседании во вторник глава думского комитета Евгений Москвичев.

Комитет также выступил с инициативой "о ежегодном выделении средств объемом не менее 15 млрд рублей, полученных от сборов акцизов на топливо, на реализацию мероприятий, связанных с ликвидацией железнодорожных переездов, пересекающих автомобильные дороги на одном уровне". Как заявил ранее ТАСС Москвичев, по всей России должны быть возведены путепроводы по типовым проектам.

Представленный проект федерального бюджета "удовлетворяет планам развития транспортной системы РФ" и может быть рекомендован Госдуме к принятию в первом чтении, заключили в думском комитете по транспорту и строительству.

Федеральная программа "Безопасные и качественные дороги России" начала реализовываться в этом году и рассчитана до 2025 года. Она предусматривает повышение числа дорог, соответствующих нормам, и снижение количества ДТП. В этом году сумма финансирования проекта составила более 65 млрд рублей, из которых 31 млрд рублей выделен из федерального бюджета и 34 млрд рублей из бюджетов агломераций.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография Дмитрия Пескова
2
Самолет МС-21 совершил первый перелет из Иркутска в Жуковский
3
Памфилова: Навальный сможет баллотироваться после 2028 года
4
Более 5 тыс. человек вышли на акцию протеста возле Верховной рады в Киеве
5
Роналду стал вторым в списке самых высокооплачиваемых европейских звезд
6
Пушков: позиция ЕС по передаче Киеву контроля над границей неприемлема
7
ЕСПЧ не нашел политики в деле "Ив Роше" в отношении братьев Навальных
Темы дня
Новости партнеров
Реклама