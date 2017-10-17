ФАС изменит определение естественных монополий

ЯЛТА, 17 октября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России намерена изменить определение естественных монополий для увеличения конкуренции на рынке и инвестиционной привлекательности компаний, сообщил глава ведомства Игорь Артемьев в ходе конференции о тарифном регулировании.

"Мы хотим изменить базовое определение естественной монополии. Мы больше не хотим, чтобы признавались естественными монополиями те компании, которые осуществляют определенный вид деятельности. Мы очень хорошо понимаем, что многие порты, аэропорты не являются в определенном смысле естественными монополиями, а, как сумасшедшие, конкурируют друг с другом. И во многих условиях закон о естественных монополиях сдерживает этот переход из естественно-монопольного в конкурентное состояние целых отраслей. Это приводит к засилью государственной экономики", - сказал Артемьев.

По его словам, ФАС намерена дать определение естественным монополиям как многосетевой монополии.

"Для электроэнергетики это будут сети, но не генерация, для "Газпрома" - труба, но не добыча. И так будет во всем. Должна происходить либерализация соответствующих отраслей с постепенным переходным периодом сокращения, ограничения или полного отказа от тарифного регулирования в тех системах, где уже существует конкуренция", - добавил глава ведомства.

По его словам, данные меры позволят избежать стремительного роста цен в случае тарифного регулирования в той или иной отрасли, а также приведут к "сумасшедшей инвестиционной привлекательности в этих секторах".

Кроме того он добавил, что до 1 декабря текущего года все отраслевые ведомства должны подготовить дорожные карты развития конкуренции. "Соответственно, по каждому ведомству должны быть представлены ясные совершенно меры по демонополизации этих сфер и развитию конкуренции", - добавил он.

Ранее Артемьев говорил, что ФАС России выступает за постепенное снятие с морских портов статуса естественных монополий. Ранее вице-премьер РФ Аркадий Дворкович поручил Минтрансу и ФАС провести анализ конкурентной среды в российских портах в 2015-2017 годах, на основе которого необходимо подготовить предложения по отмене госрегулирования в морских портах, в том числе путем отмены тарифного регулирования.