Самолет МС-21 совершил первый перелет из Иркутска в Жуковский

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Самолет МС-21 впервые совершил дальний перелет с аэродрома Иркутского авиазавода на аэродром Летно-исследовательского института (ЛИИ) имени М. М. Громова Раменское. Об этом говорится в сообщении Минпромторга РФ.

Командир корабля доложил, что полет прошел в штатном режиме, все системы работали без сбоев.

"Сегодня первый опытный экземпляр самолета МС-21-300 совершил перелет с площадки Иркутского авиационного завода на аэродром Раменское (город Жуковский - прим. ТАСС) для продолжения летных испытаний, которые выполняются в соответствии с графиком", - заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, отметив, что благодаря высоким характеристикам самолета, а также государственной поддержке экспорта высокотехнологичной продукции появилась реальная возможность конкурировать на глобальном рынке.

Отмечается, что самолет за шесть часов пролетел более 4 тыс. км без посадки. Полет проходил на высоте около 10 тыс. м.

Испытания в Жуковском

В то же время заместитель гендиректора Опытно-конструкторского бюро (ОКБ) имени А. С. Яковлева (входит в корпорацию "Иркут") по летным испытаниям Герой России Роман Таскаев рассказал, что лайнер совершил перелет, чтобы продолжить заводские доводочные испытания на базе Летно-исследовательского института имени М. М. Громова.

"Самолет вылетел из Иркутска в 6:14 мск и успешно приземлился в Раменском в 12:30 мск. Мы предполагаем продолжить заводские доводочные испытания МС-21, основная их часть пройдет на аэродроме ЛИИ имени М. М. Громова Раменское", - сказал летчик-испытатель.

Таскаев пояснил, что длина уникальной взлетно-посадочной полосы в подмосковном Жуковском, где расположен ЛИИ имени М. М. Громова, составляет 5,6 км. Она в два раза длиннее полосы Иркутского авиазавода и позволит с максимальной безопасностью отработать различные отказные ситуации (отказ двигателя, гидросистемы и других ключевых механизмов и систем). Это один из важнейших этапов испытаний любого воздушного судна, подчеркнул Таскаев.

В состав экипажа вошли летчики-испытатели ОКБ имени А. С. Яковлева (Олег Кононенко, Василий Севастьянов и Андрей Воропаев).

Первый полет авиалайнера МС-21 состоялся 28 мая этого года. В воздух его подняли летчики-испытатели Олег Кононенко и Роман Таскаев.