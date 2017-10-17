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Медведев побеседовал с основателем Alibaba Group Джеком Ма

Экономика и бизнес
17 октября, 13:06 UTC+3 СКОЛКОВО СКОЛКОВО 17, октября. /ТАСС

Ранее сообщалось, что китайский бизнесмен также поучаствует в пленарной сессии ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"

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СКОЛКОВО, 17 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев после заседания Международного попечительского совета Московской школы управления побеседовал с основателем и исполнительным председателем Alibaba Group Джеком Ма.

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Медведев также кратко пообщался и сфотографировался с членами попечительского совета и студентами школы. Участники проекта "Лидерский модуль на Камчатке", побывавшие с экспедицией в этом регионе зимой, подарили премьеру рюкзак и толстовку, пригласив в следующее путешествие.

Как ранее сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Владимир Путин и основатель крупнейшей в мире компании в сфере электронной торговли Alibaba Group Джек Ма примут участие в пленарной сессии ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" в четверг. Отвечая на вопрос ТАСС, запланировано ли отдельная беседа главы государства и бизнесмена, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не подтвердил этого, однако и не исключил.

Ранее китайский предприниматель уже имел возможность поговорить с Путиным. Он входил в состав группы представителей крупного зарубежного бизнеса, с которой глава российского государства беседовал на полях Петербургского экономического форума в июне 2016 года.

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Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович Медведев, Дмитрий Анатольевич
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