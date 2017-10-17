Основатель Alibaba советует учить детей, как справляться с ошибками

СКОЛКОВО, 17 октября. /ТАСС/. Китайский предприниматель, глава компании Alibaba Group Джек Ма советует бизнес-школам учить не историям успеха, а историям неудач.

Джек Ма, не входящий в попечительский совет Московской школы управления, принял участие в его заседании, которое провел премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. "В будущем мы увидим множество угроз нашему бизнесу и тому, как устроен мир, поэтому нам нужно изменить способ обучения студентов, который не менялся последние сто лет, иначе мы попадем в неприятности", - предупредил Джек Ма. По его мнению, студентов необходимо учить не только информационным технологиям, но и "учить детей искать отличия, как выделяться".

"Нам нужно учить историям неудач - истории успеха отличаются друг от друга, а истории неудач похожи друг на друга, поэтому детей нужно учить, как справляться с ошибками, когда они уже попали в беду", - уверен Джек Ма.

Предприниматель дал еще один совет, "нужно стараться создавать не большие компании, а хорошие компании, которые инклюзивны, устойчиво развиваются". "Об этом должны думать все бизнес-школы", - уверен он.