Основатель Alibaba советует учить детей, как справляться с ошибками

Круглый стол "Акселерация инновационных стартапов". ВидеотрансляцияЭкономика и бизнес 17 октября, 15:12
Магомедов: РФПИ с DP World могут купить 35-40% акций FescoТранспорт 17 октября, 15:08
Самую большую в России тыкву раздали москвичамОбщество 17 октября, 15:03
Свердловские власти объявили открытый конкурс на посты региональных министровНовости Урала 17 октября, 14:51
Жамалетдинов: ЦСКА находится в хорошем настроении перед матчем с "Базелем"Спорт 17 октября, 14:49
Гончаренко: двухматчевое противостояние с "Базелем" играет огромную роль для ЦСКА в ЛЧСпорт 17 октября, 14:43
Первый снег в Москве ожидается в выходныеОбщество 17 октября, 14:41
Кузнецов: туристов стоит привлечь к оценке эффективности расходования курортного сбораСеверный Кавказ 17 октября, 14:36
Что нужно знать о скандале вокруг Харви ВайнштейнаОбщество 17 октября, 14:35
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СКОЛКОВО, 17 октября. /ТАСС/. Китайский предприниматель, глава компании Alibaba Group Джек Ма советует бизнес-школам учить не историям успеха, а историям неудач.
Джек Ма, не входящий в попечительский совет Московской школы управления, принял участие в его заседании, которое провел премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. "В будущем мы увидим множество угроз нашему бизнесу и тому, как устроен мир, поэтому нам нужно изменить способ обучения студентов, который не менялся последние сто лет, иначе мы попадем в неприятности", - предупредил Джек Ма. По его мнению, студентов необходимо учить не только информационным технологиям, но и "учить детей искать отличия, как выделяться".
"Нам нужно учить историям неудач - истории успеха отличаются друг от друга, а истории неудач похожи друг на друга, поэтому детей нужно учить, как справляться с ошибками, когда они уже попали в беду", - уверен Джек Ма.
Предприниматель дал еще один совет, "нужно стараться создавать не большие компании, а хорошие компании, которые инклюзивны, устойчиво развиваются". "Об этом должны думать все бизнес-школы", - уверен он.