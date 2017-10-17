Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.10:
$ 57.34
€ 67.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Роснефть" представила список месторождений в "пилоте" по НДД с общей добычей в 6,14 млн т

Экономика и бизнес
17 октября, 14:32 UTC+3 СКОЛКОВО 17, октября. /ТАСС

Пилотный проект по НДД, который будет взиматься не с объемов нефти, а с денежного потока, планируется запустить с 2018 года

Поделиться
Материал из 1 страницы

СКОЛКОВО, 17 октября. /ТАСС/. "Роснефть" представила в правительство список из 15 месторождений для участия в пилотном проекте по налогу на добавленную доход (НДД) с общим объемом добычи нефти в 6,14 млн тонн. Об этом журналистам сообщил первый заместитель министра энергетики Алексей Текслер.

"15 месторождений с общей добычей в 6,13 млн тонн", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее вице-премьер РФ Аркадий Дворкович говорил журналистам, что "Роснефть" направила в правительство РФ список месторождений для участия в пилотном проекте по НДД, но не уточнял их количество и объем добычи.

Пилотный проект по НДД, который будет взиматься не с объемов нефти, а с денежного потока, планируется запустить с 2018 года. Предполагается, что новый налог исходно распространится на пилотные проекты разработки месторождений.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Текслер, Алексей Леонидович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Медведев: Россия не будет строить свой цифровой "колхоз"
2
Биография Дмитрия Пескова
3
Самолет МС-21 совершил первый перелет из Иркутска в Жуковский
4
Саакашвили на митинге в Киеве потребовал от Порошенко уйти в отставку
5
Авиалайнер XXI века: в чем секрет новейшего российского самолета МС-21
6
Биография актера Дмитрия Марьянова
7
Памфилова: Навальный сможет баллотироваться после 2028 года
Темы дня
Новости партнеров
Реклама