"Роснефть" представила список месторождений в "пилоте" по НДД с общей добычей в 6,14 млн т

Магомедов: РФПИ с DP World могут купить 35-40% акций FescoТранспорт 17 октября, 15:08
Самую большую в России тыкву раздали москвичамОбщество 17 октября, 15:03
Свердловские власти объявили открытый конкурс на посты региональных министровНовости Урала 17 октября, 14:51
Жамалетдинов: ЦСКА находится в хорошем настроении перед матчем с "Базелем"Спорт 17 октября, 14:49
Гончаренко: двухматчевое противостояние с "Базелем" играет огромную роль для ЦСКА в ЛЧСпорт 17 октября, 14:43
Первый снег в Москве ожидается в выходныеОбщество 17 октября, 14:41
Кузнецов: туристов стоит привлечь к оценке эффективности расходования курортного сбораСеверный Кавказ 17 октября, 14:36
Что нужно знать о скандале вокруг Харви ВайнштейнаОбщество 17 октября, 14:35
Вихлянцева вышла во второй круг теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля"Спорт 17 октября, 14:33
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СКОЛКОВО, 17 октября. /ТАСС/. "Роснефть" представила в правительство список из 15 месторождений для участия в пилотном проекте по налогу на добавленную доход (НДД) с общим объемом добычи нефти в 6,14 млн тонн. Об этом журналистам сообщил первый заместитель министра энергетики Алексей Текслер.
"15 месторождений с общей добычей в 6,13 млн тонн", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее вице-премьер РФ Аркадий Дворкович говорил журналистам, что "Роснефть" направила в правительство РФ список месторождений для участия в пилотном проекте по НДД, но не уточнял их количество и объем добычи.
Пилотный проект по НДД, который будет взиматься не с объемов нефти, а с денежного потока, планируется запустить с 2018 года. Предполагается, что новый налог исходно распространится на пилотные проекты разработки месторождений.