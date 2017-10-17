"Роснефть" представила список месторождений в "пилоте" по НДД с общей добычей в 6,14 млн т

СКОЛКОВО, 17 октября. /ТАСС/. "Роснефть" представила в правительство список из 15 месторождений для участия в пилотном проекте по налогу на добавленную доход (НДД) с общим объемом добычи нефти в 6,14 млн тонн. Об этом журналистам сообщил первый заместитель министра энергетики Алексей Текслер.

"15 месторождений с общей добычей в 6,13 млн тонн", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее вице-премьер РФ Аркадий Дворкович говорил журналистам, что "Роснефть" направила в правительство РФ список месторождений для участия в пилотном проекте по НДД, но не уточнял их количество и объем добычи.

Пилотный проект по НДД, который будет взиматься не с объемов нефти, а с денежного потока, планируется запустить с 2018 года. Предполагается, что новый налог исходно распространится на пилотные проекты разработки месторождений.