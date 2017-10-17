МЭР, Минкомсвязь и Минпромторг планируют в 2018 году переехать в "Москву-Сити"

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Минэкономразвития, Минкомсвязь и Минпромторг ведут переговоры о совместной передаче своих зданий Агентству ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) и переезду в деловой центр "Москва-Сити", сообщил ТАСС министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров в кулуарах форума "Открытые инновации".

"Мы договорились, что передаем в АИЖК наши существующие помещения и переезжаем в единое здание в "Сити", в 50-этажное. Мы сейчас активно прорабатываем этот проект, поэтому есть шанс в следующем году переехать", - рассказал министр.