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"Газпром" и Сингапур обсуждают вопрос сотрудничества в сфере торговли сжиженным газом

Экономика и бизнес
17 октября, 13:52 UTC+3 СКОЛКОВО 17, октября. /ТАСС

Вице-премьер Игорь Шувалов отметил, что российско-сингапурское предприятие вскоре должно получить соответствующую лицензию

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СКОЛКОВО, 17 октября. /ТАСС/. "Газпром" и Сингапур обсуждают вопрос сотрудничества в сфере торговли сжиженным газом. Об этом сообщил журналистам первый вице-премьер Игорь Шувалов по итогам заседания российско-сингапурской межправкомиссии, которое прошло на площадке форума "Открытые инновации".

"Обсуждали вопрос по сотрудничеству "Газпрома" со своим партнером в Сингапуре по торговле газом и сжиженным газом", - сказал Шувалов.

Он отметил, у "Газпрома" есть совместное предприятие в Сингапуре. "Это совместное предприятие должно получить лицензию, и мы сегодня обсуждали, каким образом и в какие сроки эта лицензия может быть выдана", - сказал Шувалов.

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Форум "Открытые инновации" - 2017
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