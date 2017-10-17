СКОЛКОВО, 17 октября. /ТАСС/. "Газпром" и Сингапур обсуждают вопрос сотрудничества в сфере торговли сжиженным газом. Об этом сообщил журналистам первый вице-премьер Игорь Шувалов по итогам заседания российско-сингапурской межправкомиссии, которое прошло на площадке форума "Открытые инновации".

"Обсуждали вопрос по сотрудничеству "Газпрома" со своим партнером в Сингапуре по торговле газом и сжиженным газом", - сказал Шувалов.

Он отметил, у "Газпрома" есть совместное предприятие в Сингапуре. "Это совместное предприятие должно получить лицензию, и мы сегодня обсуждали, каким образом и в какие сроки эта лицензия может быть выдана", - сказал Шувалов.