Медведев пообещал поддержку талантливым математикам и специалистам IT-сферы

СКОЛКОВО, 17 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на пленарном заседании форума "Открытые инновации" заявил о необходимости предъявлять новые требования к подготовке специалистов будущего и пообещал поддержку талантливым молодым математикам и специалистам IT-сферы.

"Цифровая трансформация сильно меняет рынок труда. Спрос будет расти на специалистов в области анализа больших данных, математического моделирования, финансовых технологий, кибербезопасности, профессии с другой стороны, которые связаны с рутинными видами деятельности, обработкой типовой информации, могут пострадать в наибольшей степени. Нужно думать, как помочь людям адаптироваться к новым условиям, - сказал он. - Трансформация уже затрагивает все уровни образовательной системы, новые требования предъявляются на всех уровнях, начиная со школы. Конечно, мы поддерживаем талантливых детей, которые проявили себя в области информатики и математики".

Медведев также пообещал поддержку и учителям, которые стремятся овладевать современными компетенциями в цифровой сфере. "Будем развивать систему математического и инженерного образования. Тем более что специалисты мирового уровня в области программирования и криптографии у нас есть", - заверил глава правительства.

Премьер при этом посетовал, что Россия пока недостаточно использует свой интеллектуальный потенциал для того, чтобы двигать экономику. "Наши идеи пока слабо трансформируются в готовые коммерческие технологии, - заметил он. - У нас много изобретателей, но мало законченных предпринимательских проектов. Это очевидно слабое место". По его словам, во многих зарубежных инжиниринговых и IT-компаниях - в той же самой Кремниевой долине - немало наших соотечественников. "Наша задача, чтобы молодые таланты реализовали свой потенциал здесь", - заявил Медведев.

Тем не менее, определенные шаги в сторону цифровизации Россия уже сделала. Премьер привел данные о готовности людей адаптироваться к новой технологической волне, согласно которым РФ достаточно неплохо продвинулась в различных международных рейтингах, которые характеризуют развитие информационного общества. Например, по индексу готовности стран к сетевому обществу РФ за пять лет поднялась на 36 позиций (77-е место в 2010-2011 гг. и 41-е в 2016 г.). По данным Росстата, 75% домашних хозяйств имеют доступ к интернету, более половины получателей государственных услуг выбирают онлайн-технологии.

"Но при этом мы не должны забывать об "аналоговой России": о цифровом неравенстве регионов, об удаленных населенных пунктах, где нет скоростного доступа в сеть. Мы должны учитывать такой факт, как цифровой разрыв поколений. Эта та проблема, которая есть у нас, но она есть и в других странах", - заключил Медведев.