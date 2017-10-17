Медведев: Россия не будет строить свой цифровой "колхоз"

СКОЛКОВО, 17 октября. /ТАСС/. Россия при развитии цифровых технологий не намерена обосабливаться от глобального рынка, будет продвигать свои разработки за рубежом и намерена действовать совместно с международными партнерами. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на форуме "Открытые инновации".

"У нас имеется потенциал, чтобы гарантировать цифровой суверенитет. Но мы не собираемся замыкаться и строить вот такой цифровой "колхоз", как это можно назвать", - сказал премьер, отметив, что емкость российского рынка ограничена. "Мы будем продвигать наши разработки на глобальные рынки. Но хотели бы действовать совместно с международными партнерами", - подчеркнул Медведев.

Он добавил, что важно создавать среду доверия в сфере цифровизации "даже сегодня, хотя это не всегда просто, как вы знаете, в силу известных причин". "Но мы открыты и надеемся, что этот диалог продолжится", - заключил Медведев.

"Цифровые технологии не подвержены санкциям"

Премьер-министр заявил, что Россия не ищет собственный путь в цифровых технологиях и готова работать со всеми.

"Если говорить о каком-то нашем отдельном пути в цифровом мире, то его, конечно, нет, мы все вместе, все человечество идет по этому пути, создавая прообраз будущего искусственного интеллекта в различных его стадиях, решая прикладные задачи, включая интернет вещей, - сказал премьер-министр. - Поэтому здесь нет какого-то отдельного пути, но мы используем свои возможности, в том числе в подготовке наших кадров, классных специалистов, которых мы имеем в этой сфере, чтобы играть свою игру".

"Но мы бы хотели заниматься этим вместе с другими, в этом и цель цифровой экономики и цифрового развития в современном мире", - подчеркнул Медведев.

Глава правительства РФ заверил, что Россия будет "делать это и дальше, нравится это кому-то или нет, уверен, что мы добьемся немалых успехов".

Отвечая на вопрос о влиянии санкций на развитие цифровых технологий в России, Медведев сказал, что "цифровые технологии глобальны, а всякого рода ограничения и санкции носят персональный, адресный характер - и это прямое противоречие". "Но с другой стороны, именно в силу глобальности цифровых технологий они в значительной мере не способны испытать на себе влияние санкций, они не подвержены санкциям", - сказал Медведев, отметив, что в этом и есть преимущество глобального мира и цифровых технологий. "Можно пытаться кого-то в чем-то ограничивать, но очень трудно ограничить в этих технологиях", - добавил он.

Глава правительства напомнил, говоря о санкциях, что "конечно, не мы все это придумали, не нам все это завершать, но чем скорее это закончится, тем лучше для всех".

Цифровизация не будет навязываться директивно

Медведев заверил, что власти не будут директивно навязывать цифровизацию бизнесу. "Мы не собираемся все это [развитие цифровой экономики] делать директивным способом, это невозможно, - заявил он. - Цифровизация - вопрос конкурентоспособности самого бизнеса, в конечном счете сам бизнес в этом заинтересован".

"Еще вчера никому не известные стартапы способны выбить с рынка очень солидных, серьезных игроков, - констатировал Медведев. - И это происходит во всех странах".

По словам главы кабмина, цифровизация меняет не только образ жизни людей, но и принципы работы традиционных отраслей экономики - энергетики, транспорта, машиностроения. "Новые гражданские лайнеры Sukhoi Superjet 100 и МС-21 уже спроектированы в цифре, - отметил он. - Конструкторские бюро обмениваются безбумажной документацией". Медведев добавил, что оцифровка позволяет применять новые технические решения, планировать сервисное обслуживание, оптимизировать загрузку своего флота.

Премьер напомнил, что для систематизации этой работы утвердили программу "Цифровая экономика" и систему управления этой программой. "Инициирован диалог государства и бизнеса по пяти направлениям: нормативные акты, кадры, образование, формирование исследовательских компетенций и технических заделов, информационная инфраструктура и информационная безопасность", - подчеркнул он.

Премьер считает, что в ближайшие годы в стране должно возникнуть много динамичных компаний, причем добиться их появления можно будет при сравнительно небольших затратах. "Будем подключать к интернету удаленные районы, больницы, школы, - подчеркнул Медведев. - Кроме того, в ближайшее время у нас начнется создание сети мобильной связи пятого поколения". "В любом случае это ускорит развитие высокотехнологичных компаний", - уверен он.

Соревнование уже идет

По мнению премьер-министра, способность превращать массивы информации в полезные решения - это ключ к успеху в мире цифровой экономики.

"Некоторые говорят, что данные - это новая нефть. Тот, кто научится превращать информационные массивы в полезные решения, - тот выиграет. И наоборот - тот, кто упустит эти возможности, останется на обочине, возможно, навсегда, - предостерег премьер. - Это верно и по отношению к отдельным компаниям, и к отраслям экономики, и к целым государствам".

Медведев подчеркнул, что это соревнование уже идет и носит планетарный характер. По его мнению, последствия этой гонки ощутят на себе буквально все. Во-первых - сами люди, во-вторых - традиционные компании и в-третьих - государства.

Глава кабинета министров напомнил, что сейчас происходит активный процесс перестраивания традиционной экономики на цифровые рельсы. Происходит это отнюдь не по распоряжению власти или инициативе отдельных предпринимателей. Смартфоны, мобильный интернет, общение в социальных сетях, e-commerce, электронные платежи - все это уже часть современного образа жизни. "Обработка данных позволяет не только предсказывать поведение потребителей, но и строить новые бизнес-модели, которые трансформируют целые рынки. Буквально 15, даже может быть 10 лет назад это сложно было даже представить, - констатировал Медведев.