Медведев: бум в сфере блокчейна несет риски

СКОЛКОВО, 17 октября. /ТАСС/. Бум в сфере криптовалют и других инициатив на основе блокчейна при отсутствии четкого регулирования несет в себе серьезные риски, однако барьеров на пути развития технологий должно быть как можно меньше. Такое мнение высказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на форуме "Открытые инновации", предложив, в качестве примера, испытывать новые технологии на ограниченных пилотных площадках, свободных от избыточных требований.

Как подчеркнул премьер, "при всякой трансформации возникает и много пены". "Бум на рынке криптовалют, другие инициативы на базе блокчейна при отсутствии четких правил способны сгенерировать довольно серьезные риски, за которые не могут отвечать децентрализованные игроки, а тем более - анонимные игроки", - сказал Медведев. По его словам, скорость технологических изменений "требует от регуляторов и большей гибкости", однако "барьеров, в том числе нормативных, должно быть как можно меньше". "Мы должны оценивать новые нормативные требования с точки зрения задачи цифровизации", - заключил премьер.

"Конечно, нормотворчество, это очевидно уже сегодня, не будет успевать за ростом технологий. Но это не значит, что регулирования вообще не должно быть. Более того, многие идеи не проходят испытание рынком и просто улетают, отсеиваются", - продолжил Медведев, отметив, что в мире уже наработан опыт в этой сфере, например, "создание отдельных пилотных площадок, свободных от избыточных требований", что "позволяет протестировать технологические решения в относительно узком объеме". "Во многом подобным подходом мы и руководствовались, когда создавали центр "Сколково", - обратил внимание глава кабмина.

По его словам, задачи цифровизации в масштабах такой большой страны как Россия решать одновременно и сложно, и интересно; она меняет подходы к государственному управлению и правовому регулированию. Возникает целый ряд проблем в области интеллектуальных прав, защиты личной и персональной информации, трансграничного характера большинства сервисов, когда порой невозможно отследить юрисдикцию и правила, по которым действуют такие компании, сказал Медведев.

"По мере развития технологий интернета вещей возникнет вопрос, а готова ли вообще наша критическая инфраструктура, да и в целом повседневная жизнь людей... к тому, чтобы такого рода деятельность контролировались извне, в том числе за счет использования зарубежных цифровых платформ?" - поставил вопрос премьер. "Это, действительно, проблема для государства и для отдельных людей", - сказал Медведев. Он пояснил, что такие технологии как блокчейн способны радикально трансформировать юридические операции, но при этом они не могут в силу своей природы принадлежать одной стране или группе стран.