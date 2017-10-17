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Власти РФ намерены развивать интернет-торговлю

Экономика и бизнес
17 октября, 14:08 UTC+3 СКОЛКОВО СКОЛКОВО 17, октября. /ТАСС

Премьер-министр Дмитрий Медведев отметил, что сейчас этот сектор составляет лишь 3% от всего объема розничной торговли в стране

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СКОЛКОВО, 17 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что объем электронной торговли в РФ пока недостаточный, и это направление деятельности нужно развивать.

"Сейчас значительная часть покупок совершается через интернет", - констатировал председатель правительства на пленарном заседании форума "Открытые инновации". Он рассказал, что ранее во вторник поговорил с главой крупнейшей компании в области электронной коммерции Alibaba Group Джеком Ма, который также принимает участие в форуме. Премьер сообщил ему, что в РФ в 2016 году "общий объем интернет-торговли составил приблизительно 1 трлн руб.".

"Цифра вроде бы большая, даже если перевести в доллары, но на самом деле она маленькая, мы хотели бы и дальше развивать эту сферу, потому что это всего лишь 3% объема розничной торговли", - заявил глава кабинета министров.

Медведев подчеркнул, что цифровые технологии "экономят всем нам время", добавив, что время - это самое ценное в человеческой жизни. "То, на что у нас уходили часы, недели, иногда годы, сегодня можно сделать под час за несколько минут", - сказал глава кабинета министров. Для примера он привел ситуацию, когда у человека возникала необходимость получить те или иные сведения. "Мы шли в библиотеку, рылись в книгах, а сейчас все достают гаджеты, залезают в Википедию или в какой-то другой словарь и отвечают на этот вопрос буквально через 10-15 секунд", - сказал Медведев.

В качестве еще одного примера он назвал государственные услуги. "У нас более половины государственных услуг уже проходят в цифровой форме. Да, не всегда идеальное качество, но это есть и это очень важно", - отметил премьер- министр. По его словам, "люди выбрали цифру, потому что это позволяет экономить время".

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