Пакистан рассчитывает заключить соглашения на поставки СПГ из России

Круглый стол "Акселерация инновационных стартапов". ВидеотрансляцияЭкономика и бизнес 17 октября, 15:12
Магомедов: РФПИ с DP World могут купить 35-40% акций FescoТранспорт 17 октября, 15:08
Самую большую в России тыкву раздали москвичамОбщество 17 октября, 15:03
Свердловские власти объявили открытый конкурс на посты региональных министровНовости Урала 17 октября, 14:51
Жамалетдинов: ЦСКА находится в хорошем настроении перед матчем с "Базелем"Спорт 17 октября, 14:49
Гончаренко: двухматчевое противостояние с "Базелем" играет огромную роль для ЦСКА в ЛЧСпорт 17 октября, 14:43
Первый снег в Москве ожидается в выходныеОбщество 17 октября, 14:41
Кузнецов: туристов стоит привлечь к оценке эффективности расходования курортного сбораСеверный Кавказ 17 октября, 14:36
Что нужно знать о скандале вокруг Харви ВайнштейнаОбщество 17 октября, 14:35
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 октября. /ТАСС/. Пакистан рассчитывает в ближайшее время заключить соглашения о поставках сжиженного природного газа (СПГ) из России, а также об инвестициях РФ в строительство газопровода на своей территории, заявил ТАСС председатель верхней палаты парламента Пакистана Раза Раббани в кулуарах ассамблеи Межпарламентского союза.
"Переговоры по этому вопросу идут, они находятся на очень продвинутой стадии, но пока они не завершены", - сказал пакистанский политик, отвечая на соответствующий вопрос. Кроме того, "идут переговоры по поводу инвестиций РФ в строительство газопровода в Пакистане, но они также еще не достигли заключительного этапа", добавил он. "Но я надеюсь, что в ближайшее время мы сможем заключить эти сделки", - подчеркнул Раббани.
"Я не хотел бы называть точные сроки, у правительств свой график работы, но, на мой взгляд, в обозримом будущем у нас уже будут позитивные результаты", - заключил спикер.
Минэнерго РФ 13 октября сообщило, что Россия и Пакистан договорились о создании условий для поставок СПГ из России на регазификационные терминалы республики.
Как ожидается, "Газпром" и Pakistan LNG в течение двух месяцев после вступления соглашения в силу выйдут на подписание долгосрочного договора купли-продажи СПГ.