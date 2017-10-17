Пакистан рассчитывает заключить соглашения на поставки СПГ из России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 октября. /ТАСС/. Пакистан рассчитывает в ближайшее время заключить соглашения о поставках сжиженного природного газа (СПГ) из России, а также об инвестициях РФ в строительство газопровода на своей территории, заявил ТАСС председатель верхней палаты парламента Пакистана Раза Раббани в кулуарах ассамблеи Межпарламентского союза.

"Переговоры по этому вопросу идут, они находятся на очень продвинутой стадии, но пока они не завершены", - сказал пакистанский политик, отвечая на соответствующий вопрос. Кроме того, "идут переговоры по поводу инвестиций РФ в строительство газопровода в Пакистане, но они также еще не достигли заключительного этапа", добавил он. "Но я надеюсь, что в ближайшее время мы сможем заключить эти сделки", - подчеркнул Раббани.

"Я не хотел бы называть точные сроки, у правительств свой график работы, но, на мой взгляд, в обозримом будущем у нас уже будут позитивные результаты", - заключил спикер.

Минэнерго РФ 13 октября сообщило, что Россия и Пакистан договорились о создании условий для поставок СПГ из России на регазификационные терминалы республики.

Как ожидается, "Газпром" и Pakistan LNG в течение двух месяцев после вступления соглашения в силу выйдут на подписание долгосрочного договора купли-продажи СПГ.