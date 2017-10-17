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МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин проведет во вторник встречу с главой компании "Россети". Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
"Президент продолжает рутинно работать в Сочи", - отметили в пресс-службе. "Как ожидается, глава государства проведет ряд рабочих встреч, публичной из которых станет встреча с главой "Россетей" Павлом Ливинским", - сообщили в Кремле.